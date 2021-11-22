Новый депутат Думы Владивостока от КПРФ предложил снести памятник Солженицыну

Максим Шинкаренко и памятник Солженицыну, 2015 год. Фото: скриншот видео

Не так давно Дума Владивостока пополнилась четырьмя новыми депутатами взамен тех, что ушли после выборов в краевой парламент. Два вакантных места КПРФ отдала своим представителям - пенсионеру Владимиру Нестеренко и известному партийному активисту Максиму Шинкаренко. Последний начал свою депутатскую деятельность с предложения… демонтировать памятник Александру Солженицыну во Владивостоке.

Писатель, нобелевский лауреат Александр Солженицын возвращался через Владивосток на родину после многих лет вынужденной эмиграции. В мае 1994 года с женой Наталией Дмитриевной и сыном Степаном он прилетел в приморскую столицу, в которой провел три дня. Встречался с журналистами, выступил на митинге на центральной площади.

В 2015 году на Корабельной набережной Владивостока открыли памятник Солженицыну, делающему первые шаги по родной земле. Уже тогда молодой левый активист Шинкаренко объявил монументу. В частности, это именно он надел на памятник табличку с надписью Иуда, причем сам опубликовал в своем блоге видео этого поступка. Фото памятника с табличкой тогда публиковалось во многих СМИ.

И вот, шесть лет спустя, Максим Шинкаренко получил полномочия городского депутата. И вернулся к своей любимой теме. Первый же депутатский запрос – на имя мэра Владивостока – Шинкаренко посвятил памятнику Солженицыну. Чем и похвастался в соцсетях.

Депутат предлагает городским властям «рассмотреть вопрос демонтажа малой архитектурной формы, посвященной преступнику Солженицыну А.И.» И даже предлагает сделать это самостоятельно, чтобы не тратить бюджетные деньги.

«В случае недостатка бюджетных средств готов осуществить демонтаж за свой счет», - пишет Максим Шинкаренко в запросе.

Первый запрос депутата. Фото: Максим Шинкаренко, соцсети

В вину Солженицыну владивостокский депутат ставит призывы к США наращивать ядерный потенциал для удар по СССР, в хоте которого, вне всякого сомнения для Шинкаренко, одной из первоочередных целей стал бы Владивосток.

Реакции от городских властей на запрос пока не поступало.

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