Нашли замену: единороссы и коммунисты определились, кому отдадут освободившиеся мандаты в Думе Владивостока

Выбывшим депутатам Думы Владивостока нашли замену Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дума Владивостока в скором времени пополнится четырьмя новыми лицами – мандаты выбывших из представительного органа по итогам выборов депутатов-«списочников» от КПРФ Евгения Ляшенко и Тахира Ибашева, а также Розы Чемерис и Владимира Исакова из «Единой России» в скором времени займут их однопартийцы, определенные партийным руководством.

Так, фракцию единороссов в гордуме восполнят президент общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко и бизнесмен, советник генерального директора Владивостокского морского рыбного порта Дмитрий Легкий. Оба они, к слову, уже были депутатами Думы Владивостока в прошлом созыве.

Партия коммунистов отдает ставшие вакантными места в гордуме пенсионеру Владимиру Нестеренко и известному партийному активисту Максиму Шинкаренко.

Утверждение новых депутатов состоится на очередном заседании Думы Владивостока, которое запланировано на 25 ноября.

Напомним, что прошедшие в Приморье 19 сентября выборы в краевое Заксобрание и Госдуму «обескровили» Владивостокскую гордуму сразу на шесть действующих депутатов: пять мундепов избрались в краевой парламент, а на тот момент председатель Комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества гордумы Роза Чемерис по итогам выборов стала депутатом Госдумы по списку партии «Новые люди».

Несмотря на ожидающееся пополнение поредевших депутатских рядов гордумы Владивостока, ей предстоит доработать свой срок (до осени следующего года) в усеченном составе. Еще два вакантных мандата, освободившихся после избрания коммунисток Натальи Кочуговой и Надежды Телелюевой так и останутся незанятыми до конца созыва. По краевому закону их следует разыграть на дополнительных выборах осенью следующего года – как раз тогда, когда пройдут перевыборы всей гордумы.

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