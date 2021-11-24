«Невероятное космическое представление»: небо Чукотки поразило фотографа своим сиянием

Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

Невероятно прекрасное и завораживающее северное сияние в Эгвекиноте снял фотограф Чукотки. Борис Зенин рассказал в своем Инстаграме о впечатлениях, а «Комсомолка», с разрешения автора, публикует эти замечательные снимки.

Тот заветный снимок с самой яркой вспышкой сияния. Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

«Каждый раз, когда я вижу сильное северное сияние, я думаю, что сильнее уже быть не может. И каждый раз оказываюсь не прав. Но, несмотря на это, хочу сказать, что 4 ноября я видел самое мощное сияние в своей жизни и вряд ли увижу еще мощнее.

Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

На втором снимке в кадр попала самая яркая вспышка этого сияния. Если обычно я смотрю на сияние через видоискатель фотоаппарата и нажимаю на спуск затвора, то в момент этой вспышки я полминуты не мог отвести взгляд от неба – настолько это было впечатляюще. Первый раз видел, чтобы полнеба было зеленым, вообще без просветов, и светло было, как днем.

Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

Ну, а на третьем и четвертом кадрах я уже просто поднял камеру вертикально вверх и наблюдал какое-то невероятное космическое представление».

Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

Фото: Борис ЗЕНИН, nstagram.com/zenin_boris

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