Во Владивостоке станет на четыре заправки меньше

На четыре заправки меньше станет во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сеть «Бензо» объявила о закрытии четырех заправок во Владивостоке из девяти действующих на данный момент. Речь, к сожалению, идет о самых популярных точках среди автомобилистов. Закроются заправки на Некрасовской, 50/52 (район гостинок), Харьковской, 6а (возле ТЦ «Черемушки»), Фадеева, 42а, Борисенко, 44. Все они перестанут действовать с 1 декабря текущего года.

По словам коммерческого директора сети Анны Моисеенко, существует вероятность закрытия станции в Занадворовке. Вернее, она будет передана арендодателю, который и дает «Бензо» возможность трудиться в этом селе Хасанского района. Но эта информация лишь предположение, никаких стопроцентных договоренностей на этот счет еще нет.

Напомним, буквально на днях общественность Владивостока возмутило поднятие цен на дизельное топливо заправок «Бензо». 22 ноября за литр надо было отдать 62 рубля, а уже на следующий день, 23 числа, целых 64,99, и это при ценах у конкурентов в районе 56-ти. В компании объяснили, что причина подорожание – рост спроса и, как следствие, закупочных цен. Более того, даже по таким высоким ценам компания работает в убыток.

Более того, в некоторых источниках появилась информация, что компания закрывается совсем. Вряд ли такая новость порадует автомобилистов. Сегодня на многих АЗС города и без того большие очереди. В пиковые часы на заправке можно провести больше часа. А в случае каких-либо перебоев, которые случались недавно и свежи в памяти, коллапса не избежать.

В компании информацию о полном закрытии не подтверждают.

Список всех АЗС, которые продолжат работать с 1 декабря.

Владивосток:

- улица Военное шоссе, 2;

- проспект Лесной, 1;

- проспект 100-летия Владивостоку, 156г;

- улица Тухачевского, 66;

- улица Маковского, 35а;

Большой Камень:

- улица Заводская, 4;

- улица Приморского Комсомола, 12;

Партизанск:

- поселок Углекаменск, улица Арсеньева, 36;

Фокино:

- улица Госпитальная, 4;

Шкотовский район:

- ПГТ Шкотово, улица Зальпе, 101;

- село Романовка, улица Центральная, 7;

Село Занадворовка:

- улица Центральная, 41;

124 километр государственной трассы Владивосток-Находка.

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