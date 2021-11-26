Чуркин отрежут от Владивостока на полторы недели

Карта ремонтных работ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Специалисты Владивостока отправятся ремонтировать разрушенный ливневый коллектор на улице Борисенко, в районе дома №2. Движение ограничат сегодня, 26 ноября, с 22 часов. Продлятся работы полторы недели - поэтому на весь этот период водителям стоит задуматься об альтернативных проездах.

- Коллектор располагается на глубине шести метров. Для его ремонта потребуется полное перекрытие этого участка дороги. Работы должны быть завершены 6 декабря. Ограничения для движения автотранспорта будут действовать до 23:59 6 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Объезжать предлагают по улице 40 лет ВЛКСМ - здесь даже организуют двухстороннее движение. При этом, омтетили в пресс-службе, Для удобства проезда на участке этой улицы от пересечения с Вилкова до 50 лет ВЛКСМ запретят парковку машин по обеим сторонам дороги.

Жителей просят отнестись с пониманием. Ливневый коллектор используется для сбора сточных вод в одну точку, поэтому его ремонт - приоритет служб.

Стоит отметить, проблемы ливневой канализации службы устраняют оперативно. Починка люков и прочистка сетей завершилась в конце октября.

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