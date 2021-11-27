Во Владивостоке перекрыта часть дороги в районе улицы Борисенко, Чуркин отрезан от города

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В районе улицы Борисенко во Владивостоке на дороге совсем недавно образовалась яма. Провалилось дорожное полотно в связи с тем, что ливневой коллектор пришел в негодность. Теперь на этом участке трассы ведутся раскопки, дорога перекрыта в обе стороны, а автомобилисты в очередной раз стали заложником обстоятельств.

Поврежденный ливневой коллектор пролегает на глубине шести метров. Сейчас специалисты готовят все, чтобы заменить разрушенную конструкцию на новую.

- Ранее на этом участке образовался провал дорожного полотна. В ходе обследования было установлено, что коллектор разрушен и требуется его замена. В связи с тем, что необходимо полностью переложить трубы на всю ширину проезжей части, потребовалось ограничение движение автотранспорта, - рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства администрации города Алексей Денисов.

Алексей Денисов. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Автомобилистов эти ограничения, конечно же, затронули больше всего. Согласно карте Яндекс.Пробки, во Владивостоке по состоянию на 14 часов дня в районе улиц Спортивная , Борисенко и 40 лет ВЛКСМ наблюдаются серьезные заторы – почти все доступные дорожные пути и объезды окрашены в бордовый цвет.

Фото: скриншот.

- Работы должны быть завершены 6 декабря. Ограничения для движения автотранспорта будут действовать до 23:59 6 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Администрация Владивостока просит водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и предлагают воспользоваться альтернативными проездами. На время ремонта на улице 40 лет ВЛКСМ организовано двухстороннее движение. Для удобства проезда от пересечения с Вилкова до 50 лет ВЛКСМ запрещена парковка машин по обеим сторонам дороги.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

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