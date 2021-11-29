На центральной площади Владивостока начали монтировать главную елку

Возведение елки началось в конце ноября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

До Нового года осталось чуть больше месяца, и Владивосток уже потихоньку украшают к главному зимнему празднику. Несколько небольших елочек появилось в разных концах города, вот дошла очередь и до центральной площади. В понедельник, 29 ноября, здесь начали монтаж главной зимней красавицы приморской столицы.

Обычно, работы занимают около 14 дней. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сейчас объект «огорожен» несколькими знаками и конусами. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– По договору до 10 декабря должны смонтировать, – сказали корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе мэрии.

Потом же, скорее всего, на площади начнут строить праздничный городок.

Елка появится на своем привычном месте. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Работы только-только начались. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В прошлом году ее начали возводить 2 декабря, а в позапрошлом – и вовсе 21 ноября. В 2020 году наш символ Нового года вошел в ТОП-10 самых высоких елок в России – с высотой в 30 метров она заняла десятое место.

На площади уже лежат зеленые металлические элементы каркаса. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Будем надеяться, что в этом году елка не упадет. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Отличительной чертой елки из Владивостока является ее «привычка» падать. Так, зеленая красавица рухнула дважды: в 2009 и в 2013 годах. Хотя, конечно, сгоревшую в 2018-м на Сахалине, Приморье еще не переплюнуло.

До Нового года осталось чуть-чуть больше месяца. Пора готовиться к празднику. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03