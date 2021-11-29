Губернатор Приморья Олег Кожемяко ответил на вопросы антипрививочников о вакцинации и QR-кодах

Губернатор отметил, что вакцина помогает избежать смертельных исходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 ноября прошел прямой эфир с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, где он ответил на вопросы антиваксеров — противников прививок. Политик рассказал о важности вакцинации от коронавируса, и почему это поможет остановить пандемию.

Эфир начался со лавины вопросов об отмене действующего режима QR-кодов. В самом начале губернатор выставил тезис, что вакцинация — один из самых верных способов побороть эпидемию коронавируса не только в Приморском крае, но и мире. По словам Олега Кожемяко, прививки неоднократно спасали человечество и непременно сделают это еще раз.

— Во-первых, Приморье — не отдельная страна. Не правительство региона приняло решение о вводе QR-кодов и вакцинации, а Роспотребнадзор, ВОЗ, федеральные органы и Минздрав. Губернатор не в состоянии принять какое-то решение, исходя из интересов тех, кто высказывается против вакцинации. Мы следуем решениям нашей страны и мира. И мы должны идти по этому пути, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, — сказал Олег Кожемяко.

С 1 декабря в регионе введут новые ограничительные меры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор отметил, что вакцина помогает организму справится с болезнью. А если ее нет — велик риск летального исхода для пациента.

— Во-вторых, мы уже пережили несколько неприятных локдаунов, которые ударили по бизнесменам и экономике в целом. Локдауны были и в отдельных городах — в Находке. И это мы пережили. Вакцинация поможет выработать коллективных иммунитет. После этого мы вернемся к нашей нормальной, привычной жизни, — добавил губернатор.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом, в Приморском крае с 1 декабря вход в рестораны, кафе, ТРК, кино, театры, тренажерные залы и другие места будет возможен только при наличии QR-кода. Его можно получить после вакцинации 2-х компонентной прививкой или «Спутником Лайт». Также изменится график работы ночных клубов и баров. Полный список мест, куда не пустят без QR-кода, можно посмотреть здесь.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 459 человек.

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