QR-коды во Владивостоке с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Во Владивостоке посещение общественных мест возможно только с QR-кодом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертая волна коронавируса все еще является угрозой для жителей Приморского края. За минувшие сутки в крае установлен новый антирекорд – 459 человек заболели COVID-19. В связи с ростом числа заболевших и для создания коллективного иммунитета в Приморье ужесточают антиковидные меры. Стало известно, в каких заведениях с 1 декабря необходимо показывать для входа QR-код.

Нововведения коснулись горнолыжных баз и других мест, которые связаны с туризмом и активным отдыхом. Теперь любителям лыжного спорта необходимо предъявлять QR-код или справку о перенесенном заболевании.

Вход в общепит, культурные места и спортивные комплексы без пропуска запрещен с 30 октября. Кроме того, барам, кафе и ресторанам ограничили время работы – с 23:00 до 6:00 заведения должны осуществлять обслуживание «навынос». Во Владивостоке без QR-кода нельзя попасть и в торговые центры, а также в салоны красоты и гостиницы.

Однако антиковидные ограничения коснулись не всех. Жители, имеющие медотвод от вакцинации могут предъявить справку от медицинского учреждения. Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, члены их семей, а также граждане, уволенные с военной службы по контракту или по призыву вместо «куара» могут предоставить бумажный сертификат о прививке или сведения, вписанные в военный билет. Это же касается и сотрудников иностранных консульских учреждений.

Как же получить заветный QR-код? Сделать это можно с помощью портала «Госуслуги». Необходимо зайти в свою учетную запись и найти в уведомлениях строчку «Вакцинация от COVID-19», после чего следует нажать кнопку «Перейти в дневник». В открывшемся окне и находится QR-код, который можно распечатать или добавить на телефон.

Однако некоторые категории граждан могут столкнуться с трудностями при получении кода. Пожилые люди, которые плохо обращаются с современной техникой или не имеют смартфонов, могут попросить родственников зарегистрировать их на «Госуслугах» или обратиться в МФЦ.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что у некоторых жителей Приморья изменились сроки действия сертификата о прививке с года до полугода. Однако позже выяснилось, что данный инцидент лишь ошибка программы, которая произошла из-за обновления ПО на портале «Госуслуги». Никакой официальной информации об изменении сроков не поступало. Поэтому QR-код о перенесенной вакцинации по-прежнему действует один год, о перенесенном коронавирусе – полгода, а результат ПЦР-теста – 72 часа.

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