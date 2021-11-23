Специалисты ФСС Приморья ответят на важные вопросы о травмах на производстве и социальном страховании от несчастных случаев

За круглым столом обсудят важные темы.
Фото: Вадим ПОПОВ
Круглый стол об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и электронных сервисах ФСС состоится в 10:00 24 ноября на улице Муравьева-Амурского, 1б, во Владивостоке. Специалисты Приморского отделения ФСС подробно раскроют несколько важных тем.
В рамках темы «Обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» спикеры обсудят следующие вопросы:
- Финансирование предупредительных мер. Как работодателю защитить работников и сэкономить при этом собственные средства?
- Если работник пострадал на работе, что делать работодателю?
- Если работник пострадал на работе или условия работы стали причиной возникновения заболевания, что делать работнику?
- Страховое обеспечение. Реабилитация и возвращение к труду пострадавших на производстве.
Во время обсуждения темы «Электронные сервисы ФСС РФ» эксперты поговорят о следующем:
- Государственные услуги ФСС РФ на едином портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
- Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). Чем лучше бумажных? Как ими пользоваться?
-Кабинеты Фонда социального страхования: «Кабинет страхователя», «Кабинет получателя услуг». Какую информацию можно запросить и получить через кабинеты ФСС РФ? (ЭЛН, справка о доходах, калькулятор пособий и прочие) - https://cabinets.fss.ru.
- Что такое и «с чем едят» «Социальный навигатор».
- Сайт ГУ-ПРО ФСС РФ www.r25.fss.ru. Полезная информация об услугах Фонда. Обращения через сайт. Электронная очередь на путевки
Спикеры:
Спиридонова Наталья Владимировна – исполняющая обязанености управляющего отделением;
Калашников Александр Витальевич – начальник отдела страхования профрисков ГУ-ПРО ФСС РФ;
Булах Ольга Владимировна – руководитель группы по связям с общественностью
Курбацкая Юлия Эдуардовна – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
Макаров Александр Александрович – специалист отдела информатизации ГУ-ПРО ФСС РФ.
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