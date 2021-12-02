Панамский сухогруз, идущий с углем в Находку, затонул в шторме в Японском море

В порт Находки на борту везли уголь и кокс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухогруз Houei Cristal под флагом Панамы, который следовал из Находки в порт Кинуура, потерпел бедствие в Японском море. Сухогруз затонул во время шторма, на борту было 18 вьетнамцев - экипаж судна. Один человек пропал без вести. Об этом сообщили на японском телеканале NHK.

Вечером 1 декабря от судна поступил сигнал о бедствии недалеко от японской префектуры Симанэ. Уже утром 2 декабря сторожевик береговой охраны Южной Кореи прибыл на место, откуда был послан сигнал, и обнаружил 17 членов экипажа. Всего в команде было 18 человек из Вьетнама, один пропал без вести. Поисками пропавшего занимается японская береговая охрана, к работе подключились Морской спасательно-координационный центр Владивосток, Росморречфлот.

Геолокация сигнала о бедствии. Фото: скриншот выпуска NHK

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры подтвердили, что сухогруз действительно потерпел крушение. Однако это иностранное судно, значит, не поднадзорно краевой и дальневосточной прокуратуре.

Редакция «КП-Владивосток» уточняет обстоятельства произошедшего.

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