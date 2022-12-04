Дальневосточный БАД «Корякское море» и астаксантин могут помочь от постковидного синдрома

Коронавирус изменил нашу жизнь. Приморский край в топах «антилидеров» по регионам России, где заболеваемость только растет. Вирусологи и эпидемиологи России и мира считают, что заболеваемость идет на спад с середины 2022 года при условии вакцинации большинства населения и выработки коллективного иммунитета. При этом пациентам, перенесшим ковид, требуется реабилитация и 2-3 месяца восстановления – в нынешних условиях нехватки коек и кадров этого дать порой невозможно. Одним из возможных решений могут стать БАД «Корякское море» от ООО «Корякморепродукт ДВ», считают в компании. Подтвердилось, что пищевая добавка под торговой маркой Koryak Sea положительно влияет на «цитокиновый шторм» (агрессивную реакцию иммунитета на перенесенную инфекцию).

ООО «Корякморепродукт ДВ» успешно ведет свою деятельность на Дальнем Востоке и с сентября 2021 года представляет продукцию из жира лосося камчатского в виде БАДов и пищевых добавок. Секретом является и добавление астаксантина, который по праву можно назвать антиоксидантом из океана. Вещество можно получить только из морепродуктов и водорослей.

Совсем недавно компания ООО «Корякморепродукт ДВ» выпустила БАД «Омега-3 + Астаксантин» и Пищевую добавку «Омега-3 + Астаксантин Усиленная формула». Новыми, в том числе зарубежными, исследованиями выявлено, что потребление природного антиоксиданта астаксантина снижает или по крайней мере предотвращает последствия «цитокинового шторма», характерного при заболевании Covid-19.

«Омега-3»-БАДы производят на высокотехнологичном оборудовании Южной Кореи – CUBE DCM. Процесс организован так, что сырье не взаимодействует со внешней средой, а готовая капсула добавки «Корякское море» не имеет стандартного «шва», как у обычных пилюль. Так «Омега-3» производится без химических добавок. Для обеспечения высокого качества продукта к разработке рецептуры и технологического процесса привлечены ученые Института биологии моря ДВО РАН, ныне – Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук.

При производстве биологически активных и пищевых добавок используется камчатский рыбий жир высокого качества компании «Корякморепродукт», которая уже четверть века успешно работает и представляет продукцию из дикого камчатского лосося.

В компании рассказали «КП», что рыбий жир создают на перерабатывающей «Хайлюля» на Восточном побережье Камчатки в проливе Литке Берингова моря. Район сертифицирован по стандартам MSC.

Производство рыбьего жира для создания БАДа «Корякское море» организовано непосредственно в месте вылова на высокопроизводительном оборудовании фирмы Alfa Laval. Предприятие использует экологически чистое сырье – из уловов дикорастущего камчатского лосося, выросшего в природных условиях, а не выращенного на искусственных кормах, с добавлением гормонов, усилителей роста и других подобных веществ.

Астаксантин, содержащийся в Koryak Sea, также добывают из морских даров на производстве. Это важный антиоксидант долголетия. Он замедляет процессы старения клеток, что способствует омоложению организма. Защитные функции организма повышаются астаксантином за счет красных кровяных телец, которые доставляют кислород к сердцу и другим органам. Вишенка на торте «природного» антиоксиданта – противовоспалительные свойства, важные в непростой период эпидемии.

Компания планирует не оставлять без внимания и здоровье детей. Большим спросом пользуется БАД «О!МЕГА (Oмега–3). ДЕТСКАЯ», к слову, как сообщили в компании, она также соответствует международным стандартам.

Поясним: большинство детей испытывают дефицит полинасыщенных жирных кислот омега-3. Чтобы обеспечить достаточное количество вещества в организме, родителям нужно тщательно следить за рационом ребенка: обеспечить на обед и завтрак рыбу жирных сортов, семечки, авокадо, бобы, спаржу и шпинат. Но чаще всего такие продукты на столах появляются крайне редко. В свою очередь, омега-3 необходима для гормона радости – серотонина, а также роста тканей мозга, поддержки зрения.

Рыбодобывающие суда и береговой завод ООО «Корякморепродукт» имеют регистрацию в системе Цербер на разные страны, включая США, Европу, Таиланд, Вьетнам, Японию, КНР, Южную Корею, а также страны ЕАЭС, что подтверждено соответствующими номерами.