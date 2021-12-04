Болтливая ворона перестаралась в общении с харзами и спугнула их в нацпарке Приморья

Желтогрудые харзы - на самом деле опасные кочевники-хищники. Фото: принтскрин, amurleo_land

Автоматическая камера на заснеженной вершине запечатлела удивительный эпизод из жизни дикой природы. Радушная ворона пыталась пообщаться с двумя хищницами-харзами (к слову, занесенные в Красную Книгу), но докаркалась и спугнула.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда", рандеву произошло в центральной части нацпарка. Две индийские харзы изучали местные запахи, оставленные другими животными. Как правило, это дело у хищников требует предельной концентрации: так что харзы были настолько увлечены, что не обращали внимания на ворону, которая пыталась поговорить. Она осталась за кадром.

Что именно хотела сказать пернатая - неизвестно, но, видимо, ей надоело. Птица издала громкий "Кар!", и харзы тут же скрылись от опасности. Чуть позже куницы вернулись к своим делам.

В комментариях аккаунта нацпарка, где также опубликовали видео, зрители в восторге:

"От такого и сам испугаешься"; "Какие красивые хищницы!", - пишут приморцы.

Напомним, дальневосточные куницы (харзы) занесены в Красную Книгу ДФО с 2007 года. Как говорится в открытых источниках, харза ведет кочевой образ жизни, постоянно пребывая в поисках добычи. В зимнее трудное время, хищник может преодолеть за сутки путь в 20 км. Летом преодолеваемое за это же время расстояние значительно увеличивается. Этот подвижный и смелый кочевник легко передвигается по горным склонам как опытный альпинист.

Накануне нацпарк поделился и другим видео - с хозяином заповедника "Кедровая Падь". На кадрах фотоловушку облюбовал леопард Тайфун.

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