Тигр две недели терроризировал село в Приморье

Перед тем, как отпустить тигра на свободу, на него надели ошейник с GPS-передатчиком Фото: принтскрин видео.

В Пожарском районе Приморья тигр выбирался на охоту за бродячими собаками на свалки, а после перешел на домашних питомцев. За неполные 14 дней хищник растерзал семь собак на территории частных домов в селе Нагорное. 4 декабря полосатого нарушителя поймали, вернули в дикую природу и дали временное имя Горный.

Тиграм не достает пропитания в лесу, сотрудники Центра «Амурский тигр» отмечают, что из-за низкой численности кабана часть тигров вынужденно переключилась на других животных. Например, на косуль, но из-за большого количества снега, они перебрались ближе к полям, что прилегают к населенным пунктам. Наш герой выходил в село и днем и ночью, совсем не опасаясь людей.

- А там, где люди, там — свалки бытовых отходов и, следовательно, беспризорные собаки. Тигр стал разбавлять ими свой рацион, а потом и домашними собаками, - сообщает генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Чтобы не подвергать местных жителей опасности и не допустить, чтобы кто-то мог причинить краснокнижному животному вред, Роспотребнадзор разрешил отловить тигра. К тому же вблизи от места выхода хищника располагается школа. 4 декабря его поймали, никаких травм у полосатого не нашлось. Это оказался молодой самец в возрасте 2-3 лет.

4 декабря его поймали, никаких травм у полосатого не нашлось. Фото: amur-tiger.ru/ru

Перед тем, как отпустить тигра на свободу, на него надели ошейник с GPS-передатчиком. С помощью него можно будет следить за адаптацией животного в новом месте. Для идентификации кошки его пока что назвали Горный. 5 декабря хищника вернули в дикую природу в окрестностях национального парка «Зов тигра». Данное место значительно удалено от населенных пунктов и здесь высокая численность копытных.

Это оказался молодой самец в возрасте 2-3 лет. Фото: amur-tiger.ru/ru

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