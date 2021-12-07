Тронула сотни сердец. Приморская школьница потратит грант в полмиллиона на спасение животных

Школьница из Приморья, мастерящая инвалидные коляски для животных, победила в конкурсе «Мы вместе». Фото: instagram.com/usk.help

Кристина Станкова, известная всем в Приморье, как мастерица инвалидных колясок для кошек и собак, заявила о себе на международном конкурсе «Мы Вместе». Школьница представила свой проект на волонтерском форуме, где и забрала первое место. За победу девушка получит в марте грант до 600 тысяч рублей.

- Я очень счастлива, что победила. Конкурс вдохновляет меня на продолжение своего дела, хочется еще больше животных поставить на ноги! Я не собираюсь останавливаться на этом. Буду стараться работать активнее, приобщаю сестру к делу. Деньги с гранта пойдут на трубы, швейную фурнитуру, колеса и так далее. В общем на все, что нужно для изготовления, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Кристина.

Лауреатов международной премии «Мы вместе» объявили 4 декабря. Мастерица участвовала в номинации «Зеленая страна» среди волонтеров и некоммерческих организаций. Проект девушки «Особенные животные», в рамках которого она около трех лет создает инвалидные коляски для питомцев, тронул сердца людей. Сотни интернет-пользователей проголосовали за идею дать шанс хвостикам, вновь встать на лапы.

- В общей сумме, я сделала где-то 200 колясок, около 140 я смастерила за последний год, - делится школьница.

Помощь четвероногим совсем не мешает Кристине активно участвовать в школьных мероприятиях и успевать по программе. Девушка даже организовала в школе акцию по сбору помощи приютам. Семья поддерживает мастерицу в любых начинаниях, отец школьницы сам раздобыл ей материалы на первую коляску. А идея делать такие приспособления для животных возникла совершенно спонтанно. Кристина заметила в приюте собаку-инвалида, это оставило большое впечатление в ее душе. До этого она не видела таких особенных животных.

За этот год девушка сделала около 140 инвалидных колясок для животных. Фото: instagram.com/usk.help

Первое изобретение нашло владельца благодаря сарафанному радио. О Кристине узнала бабушка, у собаки которой отказали задние лапы. Девушка созвонилась с пенсионеркой, та описала размеры питомца, выяснили, что коляска подойдет для четвероного друга. Младшая сестра вдохновляется тем, что делает Кристина, и берет с нее пример. Девочка хочет делать тапочки для собак, чтобы им было не холодно ступать лапками по холодной земле и тоже учится мастерить коляски.

Первую инвалидную коляску Кристина сделала в марте 2018 года, тогда она даже не думала о том, что желание помочь одной собаке превратится в дело всей жизни. К ней обращаются с разных регионов России, она не берет плату с хозяев питомцев, но многие подписчики помогают ей в добром деле.

Девушка создает инвалидные коляски для питомцев около трех лет. Фото: instagram.com/usk.help

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