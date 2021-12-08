В Приморском крае ветеран труда замерзает в полузаброшенном доме

Об условиях жизни пенсионерки рассказал в соцсетях местный юрист Максим Чихунов. Фото: instagram.com/prosecutor.pk

В селе Ясном под Артемом стоит домик на двоих, в котором живет 84-летняя Раиса Тимофеевна, ребенок Великой Отечественной войны и ветеран труда. Раньше во второй части дома был фельдшерско акушерский пункт, но в селе построили новый, а его забросили. Получилось так, что заброшенная часть дома стала рушиться, с наступлением холодов отоплением бывшего ФАП никто не занимался. Бабушка стала замерзать в собственном доме и ей пришлось отапливать сразу два помещения, на обогрев уходила большая часть пенсии.

Известный в Приморье адвокат Максим Чихунов рассказал историю пенсионерки в своем инстаграм-акаунте, когда ему написала ее внучка. Он обратился к администрации Артема с просьбой разобраться с этой проблемой. Замерзающая в собственном доме пожилая женщина заинтересовала и местную прокуратуру, также к ней приехали специалисты соцзащиты. Сотрудники ведомства провели проверку и в скором времени дадут оценку действий уполномоченных органов по соблюдению прав пенсионерки. Администрация АГО официально прокомментировала ситуацию.

- На месте было установлено, что часть дома находится в собственности бабушки, где она и проживает на данный момент. Часть двух квартирного дома требует ремонта. Однако заявлений от собственника в установленном законом порядке о признании части дома аварийным в администрацию округа не поступало, при этом ранее родственниками женщины было направлено обращение о предоставлении ей жилого помещения. В ответе на это обращение заявителю был разъяснен порядок предоставления жилья. Более никто с заявлениями или иными обращениями в администрацию округа не обращался. Вторая часть дома также не является собственностью муниципалитета. Вопрос о передаче этого нежилого и не используемого на данный момент помещения в собственность муниципалитета только предстоит решить, - узнал в пресс-службе мэрии Артема корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Администрация Артёмовского городского округа оказала пенсионерке необходимую помощь углём для отопления жилья. Женщине также было предложено обратиться в администрацию с заявлением на предоставление жилого помещения из манёвренного фонда, но она от него отказалась.

Максим Чихунов с такой позицией не согласен, так как считает, что отапливать два дома слишком тяжелая работа для 84-летней пенсионерки. У бабушки нет детей, единственная дочь умерла два года назад. Ее внучка Алена воспитывает троих детей и не всегда может уделять ей время.

- Раисе Тимофеевне 84 года, слабовидящая и такие условия проживания не приемлемы. В настоящее время бабушку все же посетил начальник ТУ Кневичи, который ранее, по ее словам, от встреч с ней отказывался из-за отсутствия времени или других причин. Он выразил недовольство из-за ее обращения, мол зачем надо было шум поднимать, привез два мешка угля, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» адвокат.

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