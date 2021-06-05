«Такое горе, слезы из глаз»: умерла 89-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны, доведенная до истощения сыновьями и соцработниками в Приморье

О том, в каких условиях она выживала, узнали лишь в апреле этого года. Фото: принтскрин видео.

В Приморье скончалась 89-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны, которая в апреле этого года была случайным образом найдена в истощенном состоянии. О том, что Зои Супряткиной из поселка Прохладная больше нет, рассказал депутат Надеждинского сельского поселения Олег Зинкевич на своей странице в сети. Под его постом уже появились десятки комментариев от неравнодушных приморцев. «Такое горе, слезы из глаз», «очень жаль, немного было до юбилея», «как это могло с нами случиться», «читаю и плачу» - пишут люди в интернете.

Напомним, что началось все еще в середине апреля, когда в старом разваливающемся домике в поселке Прохладная соседи нашли истощенную и беспомощную 89-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны. Тогда на уши были поставлены краевые ведомства. Подключились сотрудники прокуратуры и СК. Вдову героя Зою Супряткину в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Там медики сказали, что женщина была доведена до плохого состояния – ей требовалась не только медицинская помощь, но и постоянный уход. Пока врачи делали все возможное, чтобы поднять дальневосточницу на ноги, оперативники пытались понять, как она оказалась в одиночестве, и кто допустил ситуацию, в которой ей пришлось выживать, а не жить. История оказалась ужасной.

Сперва выяснилось, что Зою Супряткину предали собственные сыновья. В их отношении следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Кража».

- В силу возраста, наличия инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью, то есть находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении, - говорили тогда в СК.

Только то, что они бросили мать в такой ситуации, усугубляется тем, что они ее еще и обокрали. Вот такие моральные ориентиры у людей. Сыновья богатели на пенсионных надбавках и социальных выплатах, которые ей причитались за период с 01.01.2020 по 17.04.2021 года. За этот год они украли у матери не меньше 381 тысячи рублей. Обоих уже задержали и заключили под стражу. Оба ждут приговора суда в сизо. Но и на этом еще не все. Оказалось, что причастных в судьбе вдовы было много. Теперь в центре внимания соцработники.

СК завел еще одно дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников Артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения». Они как раз и должны были предотвратить такой исход, но нет.

- По версии следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального облуживания населения достоверно знали, что в доме по улице Центральная в селе Прохладная проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержки нетрудоспособная женщина 1931 года рождения. Им было известно, что она является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом 3 группы, но никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, за этот период времени они не предприняли, - рассказывала полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Известно, что в марте прошлого года ко вдове все же приходили соцработники. Правда, составили документ, что ни в какой помощи она не нуждается, хотя по факту даже не застали ее дома. С тех пор никто из сотрудников учреждения не пытался установить местонахождение вдовы и не предпринимал попыток приехать к ней домой.

Кто и как поплатится за трагичный финал жизни Зои Супряткиной – покажет время. «Комсомолка» продолжит следить за развитием истории.

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