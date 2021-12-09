Весь спектр эмоций: юная самка леопарда попала на камеры туристов нацпарка Приморья

Leo 208F - обаятельная юная хищница. Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

Нацпарк ФГБУ "Земля Леопарда" не перестает удивлять своими подопечными: после снегопада в начале ноября перед фоловушкой позировал леопард Тайфун, а сейчас юную самку удалось запечатлеть туристам. Кадры вышли уникальными: все эмоции Leo 208F (пока без клички) попали в объектив.

Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

Как выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе нацпарка, 208-ая попала на камеры впервые. Снимки удалось сделать в специальном фотоукрытии, которые нацпарк оборудовал для туристов. Они расположены на большей части территории, но открываются только в сезон.

- Новый член леопардового семейства оказалась талантливой фотомоделью. Хищница не просто прошла по звериной тропе, а показала себя со всех сторон и даже поделилась кошачьими «эмоциями»: рычала на надоедливых ворон и иногда «улыбалась», улавливая местные запахи органом обоняния на нёбе, - рассказали сотрудники ФГБУ "Земля леопарда".

Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

Замдиректора ФГБУ Олеся Сторожук отметила, что угнаться за вольной кошкой можно только в определенное время года:

- Получить такие кадры можно только в определенный период, с ноября по апрель, что делает эти снимки еще более уникальными.

Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

Леопарды - действительно свободолюбивые и одинокие кошки. На человека нападают редко, несмотря на то, что их сила сравнима с амурским тигром и бурым медведем. А вот в еде малоразборчивы: едят как грызунов, так и крупных оленей. Напомним, дальневосточный леопард обитает только в Приморье - преимущественно на территории нацпарка. За девять лет их численность выросла в три раза - до более чем 110 леопардов. Чтобы появилась гарантия, что краснокнижные пятнистые не вымрут, нужно около 150 леопардов, постоянно живущих на территории, сообщали ученые.

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