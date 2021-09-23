Приморский нацпарк «Земля Леопарда» стал домом для 55 тигров

В природном заповеднике краснокнижной кошке комфортнее, чем в зоопарке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии праздничных «тигриных» дней национальный парк «Земля Леопарда» поделился радостной новостью: численность краснокнижного амурского тигра, по подсчетам специалистов, увеличилась на десять особей. Всего в нацпарке 41 взрослый тигр и 14 котят. Последних, как правило, не включают в статистику.

В 2019 году зафиксировали всего 31 тигра. Рост, подчеркнули в пресс-службе нацпарка, увеличивается благодаре охране и поддержанию кормовой базы. На территориях амурский тигр мирно сосуществует с единственным в мире ядром дальневосточных леопардов: всего их в нацпарке 110 особей.

- Стабильный рост численности тигров и леопардов происходит одновременно, что в очередной раз подтверждает: тигры не являются лимитирующим фактором для популяции леопардов. Стабильно высокая численность редких кошек обеспечивается ростом поголовья диких копытных на «Земле леопарда» – до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов (по данным авиаучетов), - сообщили в нацпарке.

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