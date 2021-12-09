На Камчатке нерпу едва не загрызли собаки, но рядом оказались добрые люди

Мужчины разогнали псов и приступили к спасательной операции Фото: принтскрин видео.

На Камчатке двое мужчин увидели, как собаки бегают вокруг какого-то животного и явно норовят его укусить. Зверьком оказалась маленькая нерпа, которая выбралась полакомиться свежей рыбкой, вот только озеро уже покрылось льдом. Она хотела вернуться в океан, но забраться по снежному холму для нее оказалось непосильной задачей.

Мужчины разогнали псов и приступили к спасательной операции. Они развернули брезент, закутали в него тюленя и потащили в сторону океана. Вот только получилось это далеко не сразу. Перепуганный зверек думал, что ему хотят навредить, поэтому рычал и норовил укусить своих героев.

Однако, в скором времени нерпа поняла, что никто не пытается причинить ей вред и перестала сопротивляться. Когда ее выпустили, она отползла на безопасное расстояние и проводила взглядом своих спасителей.

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