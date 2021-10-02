«Сивучиная вакханалия». В акватории Приморья морские львы облюбовали дайвера

Лежбища львов на Курилах Фото: Александр КОЦ

Дайвер из Приморья Дмитрий Рудась запечатлел подводные «танцы» сивучей – морских львов. Северные морские львы Стеллера – редкие гости для края, и в это время года заплыли также ненадолго.

Как пишет Дмитрий, это несчастные гости – ведь в Приморье нет постоянного лежбища для этих животных:

- На самом деле они, появляются в разных районах нашей акватории, и в любой момент по им понятным причинам исчезают! Скажем конкретно: в этой стае была самка, по метке которой мы определили, что её метили на острове Иона....

Вес морских львов Стеллера может достигать тонны, однако в воде это не мешает ушастым млекопитающим грациозно двигаться в воде. Их основной ареал обитания – Курилы, Камчатка и Аляска.

Дайверам стоит быть аккуратными при встрече с сивучем – во время морской прогулки «гигант» с легкостью может повредить оборудование.

Напомним, в прошлом году весной стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. А новым сюрпризом для жителей Владивостока стали два сивуча, которые в мае приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.

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