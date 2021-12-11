Строитель Приморского океанариума вернет более 900 миллионов рублей

Андрей Поплавский дает интервью Первому каналу на фоне строящегося Океанариума Фото: Скрин Первый канал.

Бывший куратор строительства Приморского океанариума вернет более 900 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Бывший директор ФГУП «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» осужден еще в марте 2020 года за растрату и коммерческий подкуп. Как установил суд, с июня 2009 года по декабрь 2013 года, будучи высокопоставленным должностным лицом, Андрей Поплавский растратил 1 миллиард рублей, которые были выделены из федерального бюджета на строительство Приморского океанариума. Обвиняемый свою вину, конечно же, отрицал. Кроме того, рассмотрение дела в суде неоднократно откладывалось из-за неявки адвокатов и болезни подсудимого.

За совершенные преступления суд признал Андрея Поплавского виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 млн рублей. Гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 900 миллионов рублей остался без рассмотрения.

Государственный обвинитель с таким положением дел остался не согласен и обжаловал приговор в апелляционном порядке в части гражданского иска. В результате суд апелляционной инстанции снизил окончательный приговор до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 360 миллионов рублей. Гражданский иск снова остался без изменений.

В сентябре 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции удовлетворила кассационное представление прокуратуры Приморского края и и передала дело на новое апелляционное рассмотрение.

- Судом апелляционной инстанции приговор в этой части отменен, принято решение об удовлетворении гражданского иска потерпевшего и взыскании с осужденного более 900 млн рублей, - говорится в сообщении ведомства.

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