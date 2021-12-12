Центральная елка Владивостока почти готова радовать приморцев

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Казалось бы, еще совсем недавно, 28 ноября, на центральной площади столицы Приморья начали монтировать каркас главной елки города. Однако уже сейчас работы подходят к концу, еще несколько завершающих штрихов – и зеленая новогодняя красавица готова. «Комсомольская правда – Владивосток» с разрешения известного приморского фотографа Андрея Михайлова публикует снимки с высоты птичьего полета с предпоследнего этапа работ.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Согласно контракту, который заключила мэрия с подрядчиком, полностью поставить елку должны до середины декабря. И учитывая, что звезда и большая часть шаров уже висит, рабочие успевают к сроку. Елка хоть и искусственная, но все же красивая и высокая – целых 28 метров. Такой же «рост» и у главной ели в Москве, правда, там она живая.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Кстати, во Владивостоке возле елки строят целый новогодний городок. Здесь будет каток и фудгородок, ледяная горка для всех и игровой «Лабиринт» для малышей. Также обещают, что появятся фотозоны, игровые территории и многочисленные арт-объекты.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Стоит добавить, что елки появляются по всему городу. Да и все приморская столица постепенно преображается к Новому году: то тут, то там можно увидеть, как украсили магазины и торговые центры, кафе и рестораны тоже не отстают. Осталось украсить квартиру, и можно начинать стругать оливье и все это закусывать мандаринами, ведь до главного зимнего праздника осталось уже меньше трех недель.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

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