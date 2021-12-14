Камчатский супергерой для животных выручает из беды нерп, учит птенцов летать и выхаживает больных собак

Мужчина просит людей не трогать диких животных, только в крайних случаях, если видят, что им нужна помощь. Фото: https://www.instagram.com/soloviev.evgenii41/

Евгений Соловьев проживает в селе Усть-Камчатском, его ролик со спасением маленькой нерпы от собак собрал в социальных сетях миллионы просмотров. Бедной нерпочке уже искусали в кровь мордочку, но, к счастью мужчина вовремя оказался рядом. Но на этом добрые дела жителя снежного края не заканчиваются. С самого детства он помогал животным, несмотря на плотный график в работе, по возможности герой выезжает на спасение братьев наших меньших, попавших в беду.

Та самая нерпа, которую удалось спасти от собак. Фото: Евгений Соловьев

Например, в прошлом году три крупные нерпы заблудились и уперлись прямо в ворота склада ГСМ, где Евгений работает начальником. Подобраться к ним было нелегко, ведь они не понимали, что люди хотят им помочь. Слышат океан, хотят домой, а тут забор, да еще и толпа народу, которой что-то от них нужно. Фыркают, рычат, норовят укусить, а спасать их нужно, ведь местные собаки могут наброситься и загрызть заплутавших тюленей. Мужчина и сотрудники нефтебазы открыли животным передние и задние ворота, через которые можно добраться до океана, банда нерпочек проползла по территории и отправилась домой.

Такое происходит ежегодно, когда нерпы отдыхают на льдине на берегу озера Нерпичье. В нем нерестится много корюшки, и тюлени любят выбраться к нему, чтобы поохотиться за вкусной рыбкой. В ночь, когда начинаются морозы, встает лед и животные не могут попасть домой, некоторые сбиваются с пути и ползут в сторону поселка, где натыкаются на собак, которые далеко не гостеприимны по отношению к морским гостям.

- С самого детства никогда не проходил мимо тех животных, которым нужна помощь. Если видел бездомного щенка, тащил домой. Даже если родители были против, уговаривал, сам кормил и выхаживал, - рассказал корреспондентку «Комсомольская правда – Владивосток» Евгений Соловьев.

Как-то раз мужчина увидел на дороге хромую собаку, он и раньше ее замечал, но до этого с лапами дворняжки все было в порядке. Знакомые рассказали, что ее сбила машина, наш герой отвез животное к ветеринару, псу наложили гипс и отправили в местный приют на передержку на две недели. Когда питомец стал лучше себя чувствовать Евгений забрал его к себе на базу. Собака до сих пор живет там и бегает совершенно здоровая. Когда видит машину своего спасителя, сразу же подбегает, встречает, провожает на работу.

- Очень много животных страдает от того, что человек не видит границ между ним и природой. Вообще, я бы посоветовал, когда видите дикого зверя, не подходите к нему. Не стоит его звать, кормить, бежать фотографироваться, можно просто понаблюдать со стороны и ехать дальше с хорошими эмоциями, - отмечает герой нашей истории.

Но ситуацию с нерпой мужчина называет исключением из правил. Можно было, конечно, обратиться в службу по спасению животных, но он переживал, что пока они доехали, тюленя загрызли бы псы, что крутились рядом. Но наш герой старается подавать хороший пример, он принимал участие в организации проекта «Не корми медведя». Цель мероприятия – донести до местных жителей, что не стоит прикармливать диких зверей, ведь это несет за собой последствия, можно навредить не только животным, но и себе.

Так как люди граничат очень близко с дикими животными, запах еды и отходов привлекает их, особенно, когда в реках мало рыбы, медведи идут к людям. Как правило, косолапые очень пугливые и убегают в случае опасности, но есть и агрессивные, которые уже знают, какие лакомства можно достать из ближайших мусорок. Наш герой отмечает, что часто замечает в лесу следы отдыха людей, которые оставляют после себя мусор. Он старается сразу же все это убирать, так как чаще всего на этот опасный пир попадаются лисы, а потом погибают, нажевавшись пластика и пакетов. А если погибает мама лисица, то гибнут и лисята, которых больше некому кормить и защищать.

Евгений спасает животных с самого детства

Сейчас у Евгения дома нет животных, так как совсем нет времени ухаживать за ними из-за командировок. Когда-то был большой красивый леопардовый кот, его мужчина отдал в лес к егерю, там питомец себя чувствует куда комфортнее, так как теперь есть гораздо больше возможности выходить гулять. Долгое время у него жила овчарка, он спас ее на улице, когда ему было 10 лет, нашел маленький худой комочек в кустах и притащил в дом. Родители поняли, что с сыном спорить бесполезно и разрешили оставить питомца. Маленькую Марту Евгений кормил с пипетки, с того самого дня она прожила со своим хозяином долгих 15 лет. Вторую собаку, кстати, тоже овчарку, мужчина взял у знакомых. Мама щенка неаккуратно наступила ему на лапу и сломала ее, но это не смутило мужчину. Он забрал его себе, выходил, до конца вылечить пса так и не удалось, он хромал, но вырос большим и дружелюбным, а умер от глубокой старости.

Пернатых Евгений тоже помощью не обделяет. Однажды он увидел, как кто-то забрал птенцов из соколиного гнезда, мужчина уговорил одного отдать ему, посадил маленького соколенка в курятник, туда он приносил ему мясо и каждый день учил летать. Подкидывал его с рук, птенчик планировал и садился недалеко от мужчины.

- В какой-то момент уроки принесли свои плоды. Он полетел, сел на забор, оглянулся на меня и упорхнул. Года три летал над нами, видимо, запомнил, что тут его кормили, - поделился мужчина.

Но не все истории имеют счастливый конец, однажды Евгений увидел, как стая собак набросилась на лисицу, он разогнал животных, но рыжая растерялась и вместо того, чтобы убежать в сторону леса, бросилась к дворнягам. Одна из них перекусила ей хребет. Бедняжку парализовало и спасти ее уже было нельзя.

Как такового лайфхака по обращению с дикими животными наш герой дать не может, кроме того, как не трогать их. За исключением редких случаев, когда им правда нужна помощь.

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