Прикупите обогреватель. Синоптики назвали дату, когда в Приморье по-настоящему похолодает

В эти числа декабря такие морозы фиксируют раз в 2-3 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье ожидают рост атмосферного давления и смещение циклонов по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Ночь на 18 декабря станет самой холодной с начала текущей зимы, а до этого по краю пройдут осадки, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" у портала "Примпогода".

В четверг, 16 декабря, на край будет двигаться циклон с Корейского полуострова. Он принесет небольшой снег и похолодание до -10 градусов на юге и до -16 градусов - на севере. Затем погодные условия будут "играть в качели", а полную власть циклон обретет в субботу, 18 декабря. Этот день станет самым морозным.

Осадков уже не будет, зато ночные морозы дойдут до -31 градусов, в горных районах: от -32 до -38 градусов. На побережьях чуть теплее: от -15 до -23 градусов. Днем, конечно, лучше, но одеться стоит максимально тепло: -8...-16 градусов, а на севере до -21.

При этом холода ослабеют уже в воскресенье, 19 декабря. Атмосферное давление упадет, придут теплые воздушные массы. Температура повысится на 3-7 градусов.

Отметим, в дальневосточной столице тоже ждут самую морозную ночь зимы: во Владивостоке 18 декабря от -15 до -18 градусов. На улице лучше не появляться, ведь холода придут вместе с сильным северным ветром. Такие температуры в этих числах декабря бывают лишь раз в три года.

День будет ясный, но холодный, до -7 градусов. Воскресный выходной будет теплее, но ощущение мороза никуда не уйдет. Напомним, ранее Борис Кубай, глава Примгидромета, сообщал, что сильных снегопадов не будет до 20 декабря.

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