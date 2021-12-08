Глава Примгидромета назвал условия выхода на Приморья снежного циклона

"Ненормальность" температур декабря обусловлен разными воздушными массами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай разьяснил предполагаемую синоптическую обстановку на ближайшие остаток декабря, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток". Как сообщил синоптик порталу "Примпогода", последний месяц года окажется аномально теплым.

- В тропосфере над Приморским краем доминирует широтный перенос воздушных масс, практически блокирующий проникновение холодного арктического воздуха с районов Якутии далеко на юг. Отсюда и аномально высокие дневные и ночные температуры над всей территорией Приморья, - сообщил Кубай.

При этом со следующей декады декабря в крае похолодает. Понижение столбиков термометров будет умеренным и кратковременным. В целом, сказал синоптик, на юге температуры будут варьироваться с -1...-5 градусов до +2...+5 градусов. С 20 декабря температура пойдет на понижение.

Весь этот период в крае будут снегопады - однако не интенсивные и едва заметные в большей части районов Приморья. Отметим, "аномальное тепло" краю предрекали и другие синоптики. Тем не менее, как отметили в пресс-службе Примпогоды, в СМИ тиражируется информация о сильном снегопаде в ближайшее время. Борис Кубай информацию опроверг.

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