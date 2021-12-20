Фиктивные ДТП: из-за автоподставщиков Приморье оказалось в «красной» зоне ОСАГО

Автоподставы в Приморье - прибыльный бизнес Фото: Артем КИЛЬКИН

Фиктивные ДТП, подстроенные самими автовладельцами, поддельные полисы и недобросовестные автоюристы – не сценарий очередного криминального фильма, а страшная реальность для Приморского края. Во Владивостоке (который, к слову, не только административная столица Дальнего Востока, но и «хозяин» региона по количеству авто) – ситуация удручающая. Край занял 1 место в региональном рейтинге РСА по уровню мошеннических выплат в ОСАГО в РФ. Эксперты считают, что здесь происходит больше всего липовых аварий с целью получения страховой выплаты. Безусловным лидером по количеству совершенных «автоподстав» стало целое семейство: мама, папа и сын инсценировали порядка 160 ДТП во Владивостоке. Чем грозит разгул мошенников страховому рынку Приморья и добросовестным автомобилистам, как местные власти и страховщики планируют решать проблему – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дошло до семейного бизнеса

Запредельная история семейства автоподставщиков получила огласку в середине ноября 2021 года. Некогда владевшие овощной лавкой супруги открыли для себя новый бизнес «автоподстав» и начиная с 2018 года являются завсегдатаями сводок о ДТП. Стать жертвой предприимчивых аферистов легко – обычно водителю достаточно неправильно перестроиться, чуть дольше необходимого простоять на светофоре или потерять концентрацию на несколько секунд. К сожалению, на стороне фигурантов правила дорожного движения (их аферисты знают на «пять с плюсом» и заранее продумывают план предстоящей аварии) и недобросовестные автоюристы. Как уже писала «КП – Владивосток», для организатора фиктивной аварии не важна ни марка машины, ни личность ее владельца: так одной из последних жертв семейного подряда стал водитель Rolls-Royce Wraith (стоимость – от 20 миллионов рублей).

Одно из любимых мест для мошенников - Гоголя. Фото: www.instagram.com/anti_fraud.vl

Приморье – в красной зоне ОСАГО

Согласно ежеквартальному рейтингу регионов РФ по уровню мошеннических выплат в ОСАГО, который формирует Российский Союз Автостраховщиков (РСА), Приморский край по итогам 9 месяцев 2021 года является самым неблагополучным по количеству страхового мошенничества среди всех регионов РФ и занимает 1 место в «красной зоне» рейтинга. Частота страховых случаев в регионе за последние 9 месяцев составила – 7%, что выше, чем в среднем по России, на 2,2%. Размер средней страховой выплаты равен 92 400 рублей, что почти на 20 000 рублей больше среднероссийского показателя.

Также Приморье занимает первую строчку в красной зоне мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО от Центрального банка Российской Федерации. Как сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России, частота убытков и средняя страховая выплата в Приморье имеют тенденцию к постоянному росту. Количество страховых случаев на территории региона на целых 42% превышает общероссийский показатель, что безусловно, вина страховых мошенников, специализирующихся на автоподставах.

Важно понимать, что высокий уровень мошенничества на рынке ОСАГО, вредит не только страховым компаниям, которые терпят огромные убытки, но и обычным автомобилистам. В частности, страховщики вынуждены закладывать ущерб в стоимость страховых полисов для всех клиентов, чтобы хоть как-то компенсировать зашкаливающую убыточность. Ввиду сложившейся ситуации появление дефицита страховых полисов в регионе было вопросом времени, однако первые сложности при покупке ОСАГО местные автовладельцы ощутили лишь летом 2021 года. Проблема усугубляется практически полным бездействием местных властей, что затрудняет работу служб безопасности страховых компаний и развязывает руки мошенникам.

– В Приморье наиболее остро стоит проблема автоподоставщиков, которые работают целыми бандами и группами, приходят в «бизнес» целыми семейными подрядами. Чаще всего эти граждане используют старые автомобили – во-первых, такие не жалко, а во-вторых, для них труднее найти запчасти, что увеличивает «стоимость» аварии. Подстроив ДТП с зазевавшимся водителем, мошенники предлагают человеку в шоковом состоянии заполнить европротокол, куда вписывают «лишние» повреждения на несколько сотен тысяч рублей. Уже приехав в страховую компанию, горе-автомобилист выясняет, что в протокол вписаны дефекты, которых в реальности не было. Так, заявленный автоподставщиками урон за реально имевший место невинный «тычок» может составить и 300 тысяч рублей, – рассказал Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора РСА.

Сергей Ефремов добавил: страховые мошенники заинтересовались автоподставами в 2017 году, после внесения поправок в закон «Об ОСАГО», установивших приоритет натурального возмещения. Сегодня по европотоколу можно оформить ДТП без участия полиции – и «срубить» при этом на нем до 400 тысяч рублей. Если компания не смогла организовать ремонт, мошеннику возместят убытки через страховую выплату. В свою очередь, аферисту это и на руку.

– Запасные детали, взамен якобы поврежденных, для автомобилей прошлого века, найти почти невозможно. Машины автоподставщиков зачастую признают непригодными к восстановлению, и дельцы получают кругленькие суммы, – заключил заместитель исполнительного директора РСА.

Аферистам объявили войну

В конце ноября в Приморье создали рабочую группу для повышения эффективности услуг ОСАГО. Основная задача – сделать схемы мошенников сферы автострахования невыгодными. По информации пресс-службы краевого правительства, только за месяц страховщики выявляют до 100 случаев липовых ДТП – это нужно искоренить. Только так вновь можно будет свободно оформлять полисы ОСАГО. В рабочую группу вошли краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства, представители Центробанка, страховые компании и органы правопорядка.

За многие годы борьбы со страховыми мошенниками в арсенале служб безопасности страховых компаний собралось множество эффективных инструментов для противодействия недобросовестным гражданам. В первую очередь речь идет о Бюро страховых историй (БСИ) и автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО. Благодаря таким инструментам страховщики могут быстро обмениваться информацией, а значит, эффективнее выявлять и предотвращать очередные «ловушки» автоподставщиков.

– Если заявление на возмещение ущерба по ОСАГО выглядит подозрительным в силу тех или иных причин, его передают на рассмотрение в службу безопасности страховых компаний. Там специально обученные сотрудники внимательно изучают детали и, если наличествуют признаки мошеннических действий, направляют информацию в правоохранительные органы. Один из самых явных признаков попытки мошенничества – когда одни и те же люди и машины участвуют в ДТП по нескольку раз. В ряде регионов, преимущественно в Приморье, «автоподставщики» действуют настолько активно, что у страховых компаний наличествуют целые списки граждан, которые то и дело светятся в различных мелких ДТП, – рассказал эксперт по противодействию страховому мошенничеству, полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

Чтобы не стать наживкой для аферистов, стоит быть бдительнее на дорогах, а при малейшем подозрении, что вы уже стали жертвой автоподставщиков, нужно вызвать сотрудников ГИБДД и обратиться в свою страховую компанию.

К слову, для страховых мошенников предусмотрена серьезная уголовная ответственность – по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» можно получить как внушительный штраф, так и до десяти лет лишения свободы – если речь об особо крупных уловах в ОПГ.

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