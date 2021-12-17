700 рублей за салат: индекс оливье в Приморье вновь вырос

Близится Новый год, поэтому пора закупаться продуктами для оливье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через две недели жители Приморья встретят Новый 2022 год. Уходящий год был непростым из-за коронавируса, который словно не собирается отступать. Но сейчас не будем говорить о плохих и тревожащих вещах. Лучше обсудим более приятные вещи. Безусловно ни один Новый год не может обойтись без оливье. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, сколько придется потратить приморцам, чтобы приготовить вкусный салат.

Для приготовления оливье нам понадобится: вареная колбаса, зеленый горошек, консервированные огурцы, картофель, куриные яйца, майонез и соль с перцем по вкусу.

Одну палку докторской колбасы, вес которой 470 граммов, в среднем можно купить за 210 рублей. Банка зеленого горошка в 420 граммов обойдется примерно в 78 рублей, а маринованные огурчики (680 граммов) – в 118 рублей. Килограмм картошки в супермаркетах продается за 70 рублей, значит, за полкило надо будет отдать 35. Яйца первой категории в упаковке можно найти за 98 рублей. И нельзя забывать про заправку для салата – майонез, 410 граммов этого соуса будут стоить 130 рублей, но можно купить и 700-граммовую упаковку на 6 рублей дороже. Итого приготовление новогоднего блюда обойдется приморцам в среднем в 669 рублей.

По данным Росстата в прошлом году индекс оливье подорожал на 200 рублей по сравнению с 2019 годом и в итоге составил 533 рубля 50 копеек. В итоге получается, что в очередной раз главный новогодний салат значительно подорожал – на 136 рублей. Кстати говоря, продукты дорожают каждый месяц – цены в декабре выросли на 101% по сравнению с ноябрем.

Еще один салат, без которого не обходится новогоднее пиршество, – селедка под шубой. Килограмм свеклы стоит 60 рублей, значит, 500 граммов – 30 рублей, 400 граммов моркови обойдутся в 36 рублей, а минимальная цена репчатого лука за 150 граммов – от 7 до 9 рублей. Ну и куда же без основного ингредиента: 400 граммов селедки будут стоить 80 рублей.

Помимо салатов праздничный стол можно украсить мандаринами. Сейчас килограмм цитрусовых, выбор которых крайне невелик, стоит аж 200 рублей. А бутылочку игристого вина можно купить от 700 до 900 рублей.

Напомним, что цены на продукты питания в декабре выросли на 101% по сравнению с ноябрем. Капуста, морковь и картошка подорожали на 6-11%. Колбасные изделия и яйца увеличились в стоимости на 2%. Больше всего в этом месяце подорожали помидоры и огурцы – на 24-26%.

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