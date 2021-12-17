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Владивосток17 декабря 2021 8:06

700 рублей за салат: индекс оливье в Приморье вновь вырос

В Приморье подорожали продукты, необходимые для приготовления новогодних блюд
Анастасия АЛЯМКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Близится Новый год, поэтому пора закупаться продуктами для оливье.

Близится Новый год, поэтому пора закупаться продуктами для оливье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через две недели жители Приморья встретят Новый 2022 год. Уходящий год был непростым из-за коронавируса, который словно не собирается отступать. Но сейчас не будем говорить о плохих и тревожащих вещах. Лучше обсудим более приятные вещи. Безусловно ни один Новый год не может обойтись без оливье. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, сколько придется потратить приморцам, чтобы приготовить вкусный салат.

Для приготовления оливье нам понадобится: вареная колбаса, зеленый горошек, консервированные огурцы, картофель, куриные яйца, майонез и соль с перцем по вкусу.

Одну палку докторской колбасы, вес которой 470 граммов, в среднем можно купить за 210 рублей. Банка зеленого горошка в 420 граммов обойдется примерно в 78 рублей, а маринованные огурчики (680 граммов) – в 118 рублей. Килограмм картошки в супермаркетах продается за 70 рублей, значит, за полкило надо будет отдать 35. Яйца первой категории в упаковке можно найти за 98 рублей. И нельзя забывать про заправку для салата – майонез, 410 граммов этого соуса будут стоить 130 рублей, но можно купить и 700-граммовую упаковку на 6 рублей дороже. Итого приготовление новогоднего блюда обойдется приморцам в среднем в 669 рублей.

По данным Росстата в прошлом году индекс оливье подорожал на 200 рублей по сравнению с 2019 годом и в итоге составил 533 рубля 50 копеек. В итоге получается, что в очередной раз главный новогодний салат значительно подорожал – на 136 рублей. Кстати говоря, продукты дорожают каждый месяц – цены в декабре выросли на 101% по сравнению с ноябрем.

Еще один салат, без которого не обходится новогоднее пиршество, – селедка под шубой. Килограмм свеклы стоит 60 рублей, значит, 500 граммов – 30 рублей, 400 граммов моркови обойдутся в 36 рублей, а минимальная цена репчатого лука за 150 граммов – от 7 до 9 рублей. Ну и куда же без основного ингредиента: 400 граммов селедки будут стоить 80 рублей.

Помимо салатов праздничный стол можно украсить мандаринами. Сейчас килограмм цитрусовых, выбор которых крайне невелик, стоит аж 200 рублей. А бутылочку игристого вина можно купить от 700 до 900 рублей.

Напомним, что цены на продукты питания в декабре выросли на 101% по сравнению с ноябрем. Капуста, морковь и картошка подорожали на 6-11%. Колбасные изделия и яйца увеличились в стоимости на 2%. Больше всего в этом месяце подорожали помидоры и огурцы – на 24-26%.

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