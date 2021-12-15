В Приморье на 26% подорожали огурцы и помидоры

На здоровое питание в этом месяце тратиться придется солидно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье продолжают расти цены на продукты питания, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Приморскстата. Индекс потребительских цен составил 101% к предыдущему месяцу.

В целом на продуктовую корзину цены выросли на 1,8% - но все страшнее, если взглянуть детальнее. Овощи в целом подорожали на 15%, а свежие огурцы и помидоры - на 24-26%. По данным ведомства, картофель, капуста и морковка выросли в цене на 6-11%. Предположительно, на ценообразование среди овощных полок повлияло закрытие части китайских портов. Цены на хлеб уже выросли на 10-15% - из-за засушливого лета и дорогих железнодорожных тарифов.

Фарш и колбасы, куриные яйца выросли в цене на 2%. Продолжается удорожание кальмара: сейчас мороженная тушка морепродукта на 17% выросла в цене предыдущего месяца. Напомним, в прошлом месяце специалисты фиксировали такую же динамику.

Ценники на морепродукты в целом не порадуют приморцев. Напомним, в конце ноября цена на среднюю икру во Владивостоке побила исторический рекорд. Причины здесь разные: где - сбой логистики, где - неудачная лососевая путина.

Нелегко топливной отрасли: цены на бензин всех марок выросли на 1%, на дизельное топливо - на 4%. Легковые автомобили в то же время подорожали на 2%. О топливном коллапсе во Владивостоке "КП-Владивосток" уже писала.

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