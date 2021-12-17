Предпраздничный размах: новогодний городок Владивостока торжественно откроют 18 декабря

28-метровая красавица-елка готова Фото: Дарья НАУМЕЦ

Приближается главный праздник страны - Новый год, к нему активно готовится и Владивосток. Предпраздничное путешествие в сказку откроется 18 декабря и продлится два выходных дня. Откроют нетающий каток с прокатом, фудкорт - к слову, окунуться в предпраздничное настроение можно будет не только в центре города. Программа запланирована и в других районах.

Лыжню!

Для всех желающих торжественное открытие лыжни состоится в 9:20 на Русском острове (район поселка Канал). Напомним, в этом году трасса продлена. Все пункты проката, конечно, будут работать - причем бесплатно. Установлено новое освещение, а поэтому кататься можно хоть до позднего. В 18:00 состоится массовый костюмированный заезд.

Предпраздничные гуляния

В 12:00 развлекательная программа начнется в двух населенных пунктах вблизи города: в селе Береговое (Строительная, 5) с участием Деда Мороза и Снегурочки, Лешего и Бабы Яги, а в Трудовом развернется программа "Русская сказка". Традиционно: Дед Мороз и Снегурочка, однако вспомнили и нетипичных персонажей фольклора: Трех Богатырей и Коня Юлия.

В 14:00 на Ильичева, 15 во Владивостоке развернется конкурсная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Обещают горячий чай и подарки.

В 16:00 на Нагорном парке пройдут "Казачьи забавы": помимо завсегдатаев - Мороза и его подопечной - со зрителями играть будут казачки, Медведь и дед Трифон.

Новогодний городок ждет гостей завтра, 18 декабря Фото: Дарья НАУМЕЦ

Гвоздь программы

Предновогоднее настроение обеспечит торжественное открытие праздничного городка на площади Борцам за Власть Советов. Об уникальном "иммерсивном" спектакле "КП-Владивосток" уже писала. Но напомним: помимо постановки "Сон в зимнюю ночь", зрителям приготовили флешмоб и световое шоу. Каток откроется в тот же день (заливку перенесли из-за непогоды). Спектакль начнется в 17:40.

Стоит отметить, 18 декабря музыка начнется в 10 утра и закончится только к 10 вечера. Некоторые сюрпризы программы остаются в секрете.

Нетающий каток почти залит Фото: Дарья НАУМЕЦ

Уже 19 декабря шоу развернется на улице Анны Щетининой, 8. Игровая программа "Русские забавы" пройдет со скоморохом Ерошкой, Елкой, Медведем, Снеговиком и Бабой Ягой.

Подготовка идет полным ходом: вносятся последние штришки, 28-метровая красавица-елка украшена. Горка строится.

ПОДРОБНЕЕ:

Иммерсивное шоу, нетающий каток, и другие сюрпризы ждут жителей Владивостока на Новый год

Праздничные мероприятия пройдут не только на центральной площади, но и в Минном городке (видео)

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