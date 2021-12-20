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Владивосток20 декабря 2021 7:57

В четыре аэропорта Дальнего Востока поступили угрозы о минировании

Из-за анонимных посланий людей эвакуировали из зданий
Анастасия АЛЯМКИНА
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Аэропорт Камчатки уведомили о минировании. Фото: пресс-служба аэропорта.

Аэропорт Камчатки уведомили о минировании. Фото: пресс-служба аэропорта.

Страшное анонимное сообщение о минировании получили в понедельник, 20 декабря, четыре дальневосточных аэропорта. Информация поступила в Магадан, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу управления ФСБ России по Камчатскому краю. В ведомстве корреспонденту подтвердили, что сообщение о бомбе действительно поступало. В результате проверки угроза не подтвердилась.

Тревожная информация также настигла Благовещенск, Южно-Сахалинск и Магадан. Известно, что сообщение о бомбе в столице Сахалина оказалось ложным, в административном центре Магаданской области тоже ничего не нашли – аэропорт работает в штатном режиме. В главном городе Амурской области проводится проверка.

Напомним, что на прошлой неделе подобные послания поступали в аэропорт Владивостока и другие города ДФО. Утром 15 декабря в воздушные гавани сообщили о минировании воздушных судов, летевших из Москвы. Людей проверяли сотрудники транспортной безопасности, ОМОН и кинологи.

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Происшествия: ЧП