Во Владивостоке в доме, заброшенном на 15 лет, стартовали продажи квартир

Цены на жилье начинаются от шести миллионов Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке застройщик жилого комплекса «Нагорный», строительство которого затянулось на 15 лет в связи с банкротством компании, объявил о продаже квартир. Цены на жилье начинаются от шести миллионов.

Престижный долгострой в Ленинском районе Владивостока на Шилкинской, 6а, несмотря на свою печальную историю, все-таки сможет принять жильцов. После того как стройку поставили на длительную паузу, в последние годы многострадальный объект даже никто не охранял. Вместо счастливых семей частыми гостями здесь стали бездомные, а территория превратилась в настоящую свалку.

Осенью 2020 года на Шилкинской вновь появились рабочие, которые привели дом в порядок. Они очистили местность рядом со стройкой и приступили к сварочным работам. Срок сдачи планируется на весну 2022 года. В ЖК «Нагорном» 12 этажей, 1-комнатные, 2-комнатные квартиры и кладовые. Цена 1-комнтаной квартиры на 42 квадратных метра начинается от 6 090 000 рублей. У самой дорогой 2-комнатной квартиры на 74 квадратных метра ценник указан от 10 360 000 рублей.

В каждом подъезде предусмотрен незадымляемый балкон и лестница. Для хранения сезонных вещей предусмотрели отдельные помещения – келлеры. В жилом комплексе достаточно парковочных мест в закрытом паркинге, естественно, за отдельную плату, а на первом этаже будут расположены кафе, офисы, магазины и прочее.

Напомним, что жилой дом в 2005 году начала возводить «Компания "Дебют"». Строительство велось с помощью вложений будущих жильцов и привлеченных средств от разных компаний города. Но после банкротства застройщика на дальнейшие работы деньги стало давать правительство Приморья из специального фонда, рассчитанного на подобные случаи. Квартиры передаются с черновой отделкой. Дополнительно предусмотрена чистовая отделка от застройщика ООО СЗ «Шилкинский», которая предполагает, что квартира будет готова к переезду сразу после сдачи дома в эксплуатацию.

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