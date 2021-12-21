Аномальные холода обрушатся на Приморье в ближайшие дни

Холода продлятся почти неделю. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально-холодной погоды объявили метеорологи Примгидромета.

С 22 по 27 декабря в крае будет господствовать холодная воздушная масса, из-за чего в некоторых районах региона можно ждать аномально-холодную погоду. На целых пять дней среднесуточные температуры воздуха обрушатся сразу на семь градусов и даже ниже. Напомним, что подобная температурная аномалия в прошлом году вызвала во Владивостоке ледяной дождь.18 ноября 2020 года в дальневосточной столице пошел дождь, ночью температура упала аж на десять градусов, и в результате утро 19 числа жители города увидели царство Снежной Королевы. Недавно «Комсомольская правда – Владивосток» готовила материал к годовщине события.

Возвращаясь к нашему времени, отметим, что на севере центральных районов в отдельные ночи местами сильный мороз – температура опустится до -43 градусов и ниже.

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