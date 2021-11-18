Царство Снежной Королевы: год прошел с тех пор, как столица Приморья оказалась закована в лед

Год назад на Владивосток обрушился ледяной шторм. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток до сих пор помнит ноябрь 2020 года, когда нежданно-негаданно на город обрушился ледяной шторм. Начиналось все 18 ноября с небольшого дождя и многочасовых вечерних пробок, коими местных уже не удивишь. Но утро 19 числа перевернуло сознание всех – за одни сутки температура воздуха упала сразу на десять градусов, а город из мокрого осеннего превратился в настоящее ледяное царство Снежной Королевы. Эдакая Нарния во время правления Белой Колдуньи.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Антон БЛОХИН, instagram.com/totonodrone

Деревья, дороги, дома – все оказалось заковано в ледяной панцирь толщиной с пару-тройку пальцев. Непогода повалила множество деревьев и столбов, оборвала провода и оставила два района города без света, тепла и воды на несколько суток. А Чуркин и вовсе выживал и ходил за едой в полевые кухни, которые мэрия, МЧС и волонтеры экстренно организовали для людей, целую неделю.

Когда все жители города отошли от шока, они смогли рассмотреть прекрасное. «КП – Владивосток» решила вспомнить, как выглядела приморская столица во время ледяного апокалипсиса, который в ноябре отмечает свою первую годовщину.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Илья ПАЛИЕНКО, instagram.com/kraizemli.ru

ТОТАЛЬНЫЙ БЛЭКАУТ

Самым пострадавшим районом города стал Чуркин. Из-за стихии без электричества остались больше двух тысяч домов и почти 100 тысячи человек (а по всему краю больше 200!). Источником света стали обычные свечи, фонари на батарейках и фонарики на телефонах. Чтобы зарядить свои устройства, люди заводили машины, шли к полевым кухням, ехали к родственникам и друзьям или в общественные места. И с других районов приморской столицы было прекрасно видно, как ледяной апокалипсис разделил город на две части, ровно посредине Золотого моста проходила та самая «линия»: центр пылал огнями, а Чуркин уходил в темноту.

Во многих домах не было отопления, поэтому в ход шли все кофты и штаны, пледы и одеяла, пальто и пуховики. В одежде, нацепленной слоями, даже спали. Готовили или на газовых плитах, или опять-таки шли за едой к волонтерам.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ, instagram.com/andrey_mihaylov_88

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Игорь БЕССАРАБ, instagram.com/bigraft

– Большинство магазинов на Чуркине закрыты, в них тоже нет света. Продукты купить невозможно. Поехал сегодня на рынок на Спортивной искать газовую печку, но их просто раскупили. Сами баллоны подорожали втрое. По пути на работу подвозил всех, кто вместился. Замерзшие люди стоят на остановках, – рассказывал тогда известный в Приморье спортсмен Иван Савкин.

В подобных условиях жили и на Тихой. Только им повезло – свет, отопление и воду вернули примерно в течение трех дней. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах Приморья, просто об этом говорили чуть меньше, нежели о Владивостоке.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Антон НОВГОРОДОВ, instagram.com/novgorodov_photo

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Игорь БЕССАРАБ, instagram.com/bigraft

ТРАГЕДИИ И ЧУДЕСА

Синоптики заранее опубликовали штормовое предупреждение для Приморья, но то, что это обернется ледяным адом, никто не ожидал. Сначала в крае пошел дождь, задул ветер, а вслед за этим – повалил снег. Утром 19 ноября выяснилось, что ветви, машины, столбы, скамейки – все, что находится на улице, словно заморозили, а весь регион, крупные и маленькие города закованы в панцирь изо льда.

Приморье не выдержало тяжести непогоды.

Деревья ломались с громким хрустом и треском и валились на земли. Провода висли и обрывались: в памяти еще свежи моменты, когда приходилось обходить все это «великолепие», переживая, что может «что-то» произойти. Стоило подальше держаться и от козырьков с крышами – с них периодически, с шумом, падали или глыбы льда, или потрепанные стихией куски обшивки.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Антон НОВГОРОДОВ, instagram.com/novgorodov_photo

Ну, например, прямо на припаркованную возле подъезда машину свалилась огромная бетонная плита. К великому счастью, хозяин авто буквально за секунду до... успел отскочить. Машину отремонтировать, конечно, не получилось бы, но теперь у мужчины второй день рождения.

И это далеко не единичная ситуация. От «рук» апокалипсиса пострадало множество машин. Аварии были и на коммунальных сетях. И, к сожалению, ледяной дождь унес жизни нескольких человек.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Игорь БЕССАРАБ, instagram.com/bigraft

СПАСЕНИЕ МОСТА

От непогоды досталось не только деревьям и машинам, но и мостам Владивостока, и особенно Русскому. За переправой, на острове, сидели тысячи приморцев без света и воды, но проехать на машине туда было нельзя, потому что все ванты сооружения оказались облеплены все тем же льдом. Пришлось пустить несколько паромов, чтобы хоть как-то помочь местным жителям, ну а пока гуманитарная помощь шла по морю, на высоте в сотни метров трудились промышленные альпинисты.

Смелые мужчины под пристальным вниманием общественности и с риском для жизни вызволяли ванты моста от ледяных оков. Толщина природного хрусталя в некоторых местах достигала аномальных показателей. Такие огромные глыбы льда представляли опасность для горожан.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Виктор ГОХОВИЧ.

«Как ледяные опоры выдерживают вес стальных яиц альпинистов?» – писали тогда приморцы. И смех и грех, как говорится. Но ведь это правда – до моря целых 320 метров, вокруг – холод, мороз и ветер. Разве это не экстремальные условия? Еще какие! В итоге отчаянные специалисты вытащили стальные тросы из-под почти двух тысяч тонн льда.

Спустя две недели путь на остров для машин был открыт.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Виктор ГОХОВИЧ.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

РАЗ В 30 ЛЕТ

Когда снежный циклон пошатнул Приморье, синоптики рассказали, что в течение нескольких дней держалась аномальная погода. Всего за пару суток в крае выпало до трех месячных норм осадков, местами стихия нанесла лед толщиной до 12 миллиметров – это много, очень много.

Кстати говоря, по словам главы Примгидромета Бориса Кубая, такого явления в крае не было уже 30 лет. А причиной стало столкновение теплой и холодной воздушных масс.

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Илья ПАЛИЕНКО, instagram.com/kraizemli.ru

Владивосток после ледяного апокалипсиса. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

– Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса – она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура -1, -2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса – +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной, – говорил тогда Борис Кубай.

Вскоре ситуация изменилась и лед начал таять. Но это происходило так медленно, что людям пришлось освобождать свои города от зимнего плена самостоятельно.

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