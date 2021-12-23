Синоптики назвали точную дату, когда лютые морозы накроют Приморье

Не исключено, что замерзнет и кипяток Фото: Олег УКЛАДОВ

Последняя суббота года в Приморском крае станет испытанием, регион посетят сильные морозы, сообщили в Примгидромете.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", край накроет тропосферный фихрь с Якутии. Он окутает большую часть территории края. Суббота, 25 декабря, станет самой холодной с начала зимы: ночью морозы опустят столбики термометров до -36 градусов, а в горных районах температура составит -38...-45 градусов. Чуть лучше, -20...-27 градусов будет на побережьях. Днем столбики задержатся на отметках в -20...-28 градусов, а на побережьях от -13 до -19 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, высотный вихрь пойдет на восток. Очаг холода начнет отходить от Приморья, поэтому температура немного повысится в нижней тропосфере. От -24 до -32 градусов будет в среднем, -34...-40 в горных районах и -16...-23 градусов на прибрежных территориях. Днем не лучше, хоть и солнечно: от -13 до -22 градусов.

Осадков не ждут, но среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на семь градусов. Напомним, в крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов с 22 по 27 декабря.

В дальневосточной столице в ночь на субботу, 25 декабря, от -23 до -25 градусов. Днем хоть скульптуры изо льда делай: вода замерзнет тут же, от -18...22 градуса, которые будут сопровождаться обжигающим холодным ветром. В ведомстве отметили, что такие холода в эти даты отмечались лишь в 2000 и 2009 годах.

В воскресенье, 26 декабря, чуть теплее, но всего на 2-3 градуса. Холод будет ощущаться аномальным и непривычным, периодически будет вновь и вновь усиливаться шквальный ветер.

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