«Беседы» амурского тигра с добычей попали на видео в Приморье

Тигр лениво промычал на стадо оленей без попытки охотиться. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Редкие кадры с фотоловушки нацпарка ФГБУ "Земля леопарда". В объектив попала плеяда диких животных: грациозные косули, осторожные выдры, лисица. Звездой "видеорепортажа" стал амурский тигр, на видео он, прогуливаясь по снегу, лениво мычит на свистящих оленей.

Все произошло в долине реки Нарва, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток": там ловушки установили сами туристы. Фотоловушка снимала несколько месяцев с начала осени, а полученные кадры даже немного озадачили специалистов.

В одном из эпизодов жизни дикой природы взрослый краснокнижный тигр будто разговаривает со стадом пятнистых оленей: тигр на них буквально мычит. Такая вокализация у хищника - крайне редкое явление, и изначально кажется, что звуки издает кто-то другой. Однако, установили специалисты, тигров-чревовещателей в природе нет. Это именно вокализация, с которой хищник взаимодействовал с оленями.

- Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. В свою очередь свист оленя – сигнал тревоги для сородичей. Позже полосатый хищник вновь попал в объектив камеры с хрустом снега под массивными лапами самого большого тигра в мире, - уточнили в пресс-службе нацпарка.

Другие животные - тоже не промах. На кадрах и забавные хрюкающие кабаны, и хитрица-лисица с выдрой: но об этих ребятах лучше не читать, а смотреть. К слову, для любителей животных "КП-Владивосток" не так давно подготовила годовой "отчет", в который попали главные герои местных соцсетей Приморья.

Отметим, что туристы смогли установить фотоловушку в рамках тура - в нацпарке можно пройти прямо по следам хищников.

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