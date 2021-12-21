Идеал для любителей кошачьих: окно в дикую природу открыл нацпарк в Приморье

В объективе грозные хищники выглядят комично. Фото: принтскрин видео, ФГБУ "Земля леопарда"

В Приморье сотрудники национального парка "Земля леопарда" поделились уникальным "уловом": сразу три редчайших краснокнижных кошки попали в объектив фотоловушек. Они расположены по всей территории заповедных земель, в этот раз перед камерой прошлись семейство амурских тигров, дальневосточный лесной кот и леопард.

Это, бесспорно, идеальное видео для любителей больших кошачьих. Лесной кот на кадрах аккуратно пробирается сквозь снег. Осадков для этого года много: это усложняет охоту для небольшого хищника. Грациозный дальневосточный лесной кот - подвид бенгальской кошки, который, к слову, обитает только на Дальнем Востоке (преимущественно в Приморье и амурской тайге).

Запахом котика, видимо, заинтересовалось семейство амурских тигров: на видеозаписи видно, что они через некоторое время посетили то же место. Обустроился в том же уютном карьере и дальневосточный леопард - хозяин нацпарка "Земля леопарда". Ареал обитания - только Приморский край.

Напомним, недавно героиней соцсетей стала юная самка леопарда - запечатлеть ее удалось туристам из фото-укрытий. Она показала в фотосете свою грацию и эмоции, кадры вышли редкими, так как поймать эпизод жизни леопардов можно только в определенные сезоны.

К слову, "Комсомольская правда - Владивосток" подготовила итоги года в наблюдениях за лохматыми и хвостатыми: в этом материале можно узнать или вновь вспомнить всех интернет-героев среди животных.

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