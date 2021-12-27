Во Владивостоке на место мощного пожара на рынке выехал прокурор

Фото: dpskontrol125rus

Утро последнего понедельника 2021 года началось с сильного пожара на рынке, расположенном в районе Детского парка на улице Пихтовая в столице Приморья. Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», звонок о возгорании поступил в МЧС в 11:23 27 декабря. На место, где клубится черный дым, сразу же выехали пожарные расчеты.

Как удалось выяснить, горят павильоны в торговом комплексе «Руслан» на улице Пихтовая, 4а.

Районная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

– По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова на место происшествия выехал прокурор Первомайского района Владивостока Константин Харченко, – отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам надзорного органа предстоит выяснить обстоятельства и причины ЧП, а после – дать оценку соблюдения пожарной безопасности.

Отметим, что по предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

Добавим, что в районе горящего рынка образовался затор: вся Пихтовая, часть Калинина, Надибаидзе и Фастовской на картах окрашены в красный и желтый цвета.

ОБНОВЛЕНИЕ. Пожар локализован и впоследствии ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Приморья. Пострадавших нет, но эвакуировать успели 5 человек. Пожару присвоен II номер сложности. По предварительным подсчетам, площадь горения заняла 300 квадратных метров.

Внутри сгорели павильоны, электропроводка, щитовая. Тушили огонь 50 человек и 17 единиц техники. Виновников ищут.

ПО ТЕМЕ

Во Владивостоке загорелся рынок на улице Пихтовой

Клубы дыма видно с центральной части города [фото, видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.