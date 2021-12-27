Камчатские спасатели вызволили лошадь из колодца

Во время спасательной операции специалисты действовали осторожно, чтобы не навредить перепуганной кобыле Фото: принтскрин видео.

26 декабря на Камчатке в микрорайоне Халактырка на конной ферме лошадь провалилась в бетонный колодец. Она испугалась и поранилась, на помощь прибыли спасатели, которые вооружились краном-манипулятором, с помощью него они аккуратно достали животное.

Во время спасательной операции специалисты действовали осторожно, чтобы не навредить перепуганной кобыле. После того, как ее медленно подняли на поверхность, ей дали немного полежать и отойти от произошедшего. Лошадь бережно укрыли одеялом. От своих спасателей животное не убегало, наоборот, послушно стояло рядом, понимало, что ей желают только добра.

Напомним, что на Камчатке живет человек с огромной душой, которого прозвали супергероем для животных. Евгений Соловьев снял на видео спасение нерпы, чем и прославился в социальных сетях. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с мужчиной и узнал, как тот помогает, попавшим в беду зверушкам.

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