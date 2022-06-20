Третий фрагмент скелета вымершего ихтиозавра обнаружили на Русском острове

Палеонтологи продолжают работы на острове во Владивостоке, где нашли следы вымершего динозавра. Фото: Приморский океанариум

Палеонтологи и Приморский океанариум продолжают делиться впечатляющими кадрами с поисков останков ихтиозавра на Русском острове во Владивостоке. Это уже третьи фрагменты скелета древней морской рептилии, которая вымерла несколько сотен миллионов лет назад.

Как отмечают специалисты, во время триасового периода, когда теперь уже на нашей земле жили первые динозавры, Русский остров был под водой. Именно в триасе начинают высыхать внутренние моря и сокращаются площади водоемов на континенте, а уровень солености в оставшихся морях растет. Учитывая ориентировочный возраст найденных костей – 230-240 миллионов лет – можно предположить, что смерть рыбоящера наступила вследствие масштабных изменений. Но все это лишь предположения, дать точный ответ смогут эксперты после того, как проведут все исследования.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже приводила слова помощника директора Приморского океанариума по биологическим вопросам Дмитрия Питрука о ценности этой находки. Главное отличие от других обнаружений – тут нашли части одного и того же животного, в то время как обычно попадаются лишь отдельные кости или вовсе фрагменты костей.

Отметим, что в 2020 году на Русском острове в одной из бухт нашли расколотую в результате тайфуна «Майсак» каменную плиту с отпечатками ребер и фрагменты костей ихтиозавра.

Ихтиозавр – вымершая морская рептилия, которая по своей форме была схожа с формами современных рыб и дельфинов. Размер этих пресмыкающихся достигал трех метров. Они вымерли в середине мелового периода, когда океанические воды начали беднеть в плане кислорода, это произошло из-за глобального потепления.

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