Выборы губернатора Приморья: экзитполы фиксируют преимущество Тарасенко

16 Сент. 15:22 2018-09-17T10:26:11+03:00

А в онлайн-табло Центризбиркома с небольшим отрывом лидирует Ищенко

Изменить размер текста: A A

На втором туре выборов на пост губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал больше голосов от избирателей, которых опрашивали при выходе с избирательных участков. По данным экзитполов - кандидат от «Единой России» обошёл Андрея Ищенко на семь процентов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные экзитпола «Эксперт групп», Тарасенко досталось 53 %, Ищенко - 47 %. Также указывается, что отказались отвечать 30 % опрошенных.

Пока же по первым подсчётам результатов голосования ситуация складывается по-другому. Андрей Ищенко получил большинство голосов - 48.94 % (проголосовало 9 420 человек), Андрей Тарасенко - 48.27 % (9 291 человек).

Напомним, второй тур выборов главы Приморья проходил из-за того, что ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50 % голосов. В результате двое участников гонки, Андрей Тарасенко (46,57 %) и Андрей Ищенко (24,64 %), перешли на второй тур. В этот раз, чтобы выиграть, кандидату нужно просто набрать большинство голосов.

Отметим, что эти выборы прошли с большим числом нарушений. Избирком получил уже десяток жалоб во втором туре губернаторских выборов в Приморье.