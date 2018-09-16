2018-09-17T10:26:32+03:00
Общество

Избирком получил уже десяток жалоб во втором туре губернаторских выборов в Приморье

В то же время жители края демонстрируют явку повыше, чем 9 сентября
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Многие журналисты собираются работать и ночью, чтобы оперативно получать информацию избирательной комиссии ПриморьяМногие журналисты собираются работать и ночью, чтобы оперативно получать информацию избирательной комиссии ПриморьяФото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

Представитель краевого избиркома Наталья Камаева только что спустилась в пресс-центр и сообщила данные о голосовании и нарушениях на 15:00. Явка избирателей по краю составила 23,23 %. Ровно неделю назад в это же время было 21,37 %.

- Традиционно у нас впереди - районы. 34,31 % - в Октябрьском, 31,55 % - данные Ханкайской территориальной комиссии и Анучинская - 30,42 %. Владивосток, как всегда, отстает: чуть больше 17 % по районам города, за исключением Фрунзенского, где 25 % за счет того, что там голосовали экипажи судов, - отметила Камаева.

Она предположила, что достаточно высокая активность избирателей Ханкайского района объясняется тем, что находятся пограничные подразделения, а военные - более организованные.

Что касается жалоб, поступивших в краевой избирком, то их накопилось уже около десятка. Ранее "Комсомолка" сообщала о претензиях по поводу недостаточного информирования населения и незаконной агитации в социальных сетях.

- От доверенного лица кандидата Тарасенко поступили две жалобы о подкупе и подвозе со стороны оппонента. Речь идет о двух избирательных участках Ленинского района города Владивостока и об одном участке на территории Ленинского района. Жалобы направлены в управление МВД по Приморскому краю для проведения проверки, установления виновных лиц и, в случае нарушений, привлечения их к ответственности. Три жалобы по поводу незаконной агитации в соцсетях и Whatsapp.com мы рассмотрели протокольно и также направили в УМВД для установления причастных к этому лиц, их виновности и привлечения к ответственности, - отметила представитель крайизбиркома.

На просьбу корреспондента "КП"-Владивосток" дать прогноз в целом по явке в это воскресенье собеседница ответила:

- Судя по темпам, ожидается на один-два процента больше, чем в первом туре. То есть чуть больше 30 %.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России