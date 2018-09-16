Избирком получил уже десяток жалоб во втором туре губернаторских выборов в Приморье

16 Сент. 09:43 2018-09-17T10:26:32+03:00

В то же время жители края демонстрируют явку повыше, чем 9 сентября

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Представитель краевого избиркома Наталья Камаева только что спустилась в пресс-центр и сообщила данные о голосовании и нарушениях на 15:00. Явка избирателей по краю составила 23,23 %. Ровно неделю назад в это же время было 21,37 %.

- Традиционно у нас впереди - районы. 34,31 % - в Октябрьском, 31,55 % - данные Ханкайской территориальной комиссии и Анучинская - 30,42 %. Владивосток, как всегда, отстает: чуть больше 17 % по районам города, за исключением Фрунзенского, где 25 % за счет того, что там голосовали экипажи судов, - отметила Камаева.

Она предположила, что достаточно высокая активность избирателей Ханкайского района объясняется тем, что находятся пограничные подразделения, а военные - более организованные.

Что касается жалоб, поступивших в краевой избирком, то их накопилось уже около десятка. Ранее "Комсомолка" сообщала о претензиях по поводу недостаточного информирования населения и незаконной агитации в социальных сетях.

- От доверенного лица кандидата Тарасенко поступили две жалобы о подкупе и подвозе со стороны оппонента. Речь идет о двух избирательных участках Ленинского района города Владивостока и об одном участке на территории Ленинского района. Жалобы направлены в управление МВД по Приморскому краю для проведения проверки, установления виновных лиц и, в случае нарушений, привлечения их к ответственности. Три жалобы по поводу незаконной агитации в соцсетях и Whatsapp.com мы рассмотрели протокольно и также направили в УМВД для установления причастных к этому лиц, их виновности и привлечения к ответственности, - отметила представитель крайизбиркома.

На просьбу корреспондента "КП"-Владивосток" дать прогноз в целом по явке в это воскресенье собеседница ответила:

- Судя по темпам, ожидается на один-два процента больше, чем в первом туре. То есть чуть больше 30 %.