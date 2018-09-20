Глава ЦИК: мы рады, что приморский избирком прислушался к нашим рекомендациям
В эфире радио «Комсомольская правда» председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась об отмене второго тура выборов губернатора Приморского края. По её словам, это позитивное решение.
- Мы рады, что избирательная комиссия Приморского края прислушалась к нашим рекомендациям. Результаты выборов нечего переписывать, - сообщила Элла Памфилова. – Бюллетени не хранились как следует, длительное время находились без охраны. В результате те подсчитанные голоса не могли фиксировать волю избирателей.
Напомним, вчера ЦИК порекомендовал приморскому избиркому отменить результаты выборов второго тура. В результате сегодня краевой орган поддержал это решение 12-ю из 13-и голосов.
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