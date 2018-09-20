Второй тур выборов губернатора Приморья официально отменен

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-20T09:52:39+03:00

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Сегодня избирательная комиссия Приморья огласила своё решение по итогам выборов регионального губернатора. Избирком большинством голосов отменил прошедший второй тур. В течение трёх месяцев в крае проведут очередное голосование на местного главу.

Напомним, вчера в Приморье прилетела комиссия Центрального избиркома. Весь день они проверяли поступавшие жалобы на участковых избирательных комиссиях и общались с представителями партий «Единая Россия» и «КПРФ». В этот день весь край застыл в ожидании объявления итогов проверок. Долго ждать не пришлось. В результате расследования вечером того же дня выступила с заявлением председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Озвученного решения, казалось бы, никто не ожидал услышать. Центральный избирком рекомендовал краевому отменить результаты выборов. Всю ночь региональный орган обдумывал поступившее от старших коллег предложение и сегодня, в 14:00, озвучил своё решение.

Как сообщили сегодня на совещании избирательной комиссии по ПК, второй тур выборов признан отмёненным. Это связано с тем, что после проверок стало невозможно точно определить результаты волеизъявления избирателей.

Председатель крайизбиркома Татьяна Гладких проинформировала: сейчас уже существует проект подготовленного решения об отмене выборов. После подсчёта протоколов установили, что Андрей Тарасенко получил 49 процентов голосов, Андрей Ищенко - 48. Всего разница составила в 7 650 голосов. Из-за того, что из подсчёта "выпали" избиратели по УИКам, где итоги аннулировали, нельзя установить корректные цифры. Соответственно, ни одного из кандидатов признать законно избранным не представляется возможным, пояснили члены комиссии.

После этого в зале состоялось голосование за отмену выборов среди членов краевой избирательной комиссии. 12 из 13 голосов отдали за непризнание второго тура. Единственным, кто высказался против, оказался член партии «КПРФ» Сергей Дикусар. Как ранее сообщалось, перевыборы должны назначить в крае не позднее 16 декабря.

Отметим, что ещё вчера оба кандидата на пост губернатора Приморья высказали своё мнение по поводу отмены результатов выборов. Кандидат от «ЕР» Андрей Тарасенко заявил, что не выдвинет свою кандидатуру на перевыборы.

- Я могу работать и в другом месте, - выпалил на митинге Андрей Тарасенко перед журналистами.

А вот митингующего Андрея Ищенко непризнание выборов не устроило. Вчера, 19 сентября, он в мегафон призвал приморцев всё так же выходить к краевой администрации и заставить власть признать его победу и накрутку голосов «Единой Россией».

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