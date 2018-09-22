Доставайте пальто: в Приморье начнутся настоящие заморозки

22 Сент. 09:26 2018-09-22T09:26:52+03:00

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Уже на следующей неделе в Приморье придут первые серьезные заморозки. Погода улучшится, но в крае станет значительно холоднее. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Фронтальные разделы покинут территорию Приморья уже в начале следующей недели. В след за этим придет антициклон. В понедельник кое-где дожди еще сохранятся – но ненадолго. Зато в крае будет наблюдаться серьезное похолодание. Усилится ночное выхолаживание, и ночью заморозки будут ощущаться уже по всему краю (а не только на севере). Минимальная ночная температура будет колебаться от -5 до +4 градусов. На юге будет теплее – от +5 до +10. Дневная температура понизится +22-26°C.

Во Владивостоке в понедельник ещё вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный свежий. Далее погода обещает быть хорошей, без осадков. Ветер ослабеет. В целом неделя будет холоднее предыдущей — минимальная температура составит +8…+12 °C, максимальная +16…+20 °C.

Как сообщала «Комсомолка», первые заморозки в Приморье начались еще в начале сентября. Тогда ночные похолодания фиксировали в северных районах края.