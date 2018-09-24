Почта России бесплатно доставит детские открытки, посвященные празднованию Дня тигра во Владивостоке

24 Сент. 07:59 2018-09-24T08:00:12+03:00

29 сентября на набережной Спортивной гавани Владивостока откроется «Тигриная почта». На ее площадке дети смогут нарисовать тигрят на специальных почтовых карточках и бесплатно отправить их почтой.

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«День Тигра призван сохранить обитателей тайги, а также объединить многих людей в масштабное экологическое движение. Выпуском почтовых открыток мы вместе с администрацией города Владивостока и Молодежным ресурсным центром хотим привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения редких видов животных», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В рамках празднования Дня тигра отправить почтовые послания своим друзьям смогут все желающие. Организаторы городского праздника выпустят художественную почтовую открытку тиражом 3000 экземпляров. Получить открытку и отправить ее бесплатно в любую точку мира можно будет 29 сентября на набережной Спортивной гавани и 30 сентября на центральной площади города. Здесь установят почтовый ящик, а волонтеры молодежного ресурсного центра Владивостока помогут участникам правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке для их адресатов.

Изображением для художественной открытки по результатам творческого конкурса стал рисунок четырехлетней Варвары, воспитанницы художественного кружка Владивостокского городского Дворца детского творчества. Варвара нарисовала тигрицу с дочкой, отдыхающих в лесу.

«Чтобы получился тигр, надо просто хорошо прорисовать усы и полоски, – рассказала Варвара. – А еще я в этом году впервые приму участие в карнавале в День Тигра. Когда мы с семьей дойдем до площади, тоже подпишем открытки и отправим их бабушкам. Одна живет в Приморском крае, другая – в Тамбовской области».

Напомним, в День тигра во Владивостоке по традиции пройдет костюмированное праздничное шествие в защиту дальневосточной фауны. Юные участники праздника смогут принять участие в детских конкурсах, а также познакомится с деятельностью природоохранных организаций.