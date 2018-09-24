2018-09-24T08:00:12+03:00
Общество

Почта России бесплатно доставит детские открытки, посвященные празднованию Дня тигра во Владивостоке

29 сентября на набережной Спортивной гавани Владивостока откроется «Тигриная почта». На ее площадке дети смогут нарисовать тигрят на специальных почтовых карточках и бесплатно отправить их почтой.
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Рисунок Варвары Дубовицкой, 4 года.Рисунок Варвары Дубовицкой, 4 года.
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«День Тигра призван сохранить обитателей тайги, а также объединить многих людей в масштабное экологическое движение. Выпуском почтовых открыток мы вместе с администрацией города Владивостока и Молодежным ресурсным центром хотим привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения редких видов животных», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В рамках празднования Дня тигра отправить почтовые послания своим друзьям смогут все желающие. Организаторы городского праздника выпустят художественную почтовую открытку тиражом 3000 экземпляров. Получить открытку и отправить ее бесплатно в любую точку мира можно будет 29 сентября на набережной Спортивной гавани и 30 сентября на центральной площади города. Здесь установят почтовый ящик, а волонтеры молодежного ресурсного центра Владивостока помогут участникам правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке для их адресатов.

Изображением для художественной открытки по результатам творческого конкурса стал рисунок четырехлетней Варвары, воспитанницы художественного кружка Владивостокского городского Дворца детского творчества. Варвара нарисовала тигрицу с дочкой, отдыхающих в лесу.

«Чтобы получился тигр, надо просто хорошо прорисовать усы и полоски, – рассказала Варвара. – А еще я в этом году впервые приму участие в карнавале в День Тигра. Когда мы с семьей дойдем до площади, тоже подпишем открытки и отправим их бабушкам. Одна живет в Приморском крае, другая – в Тамбовской области».

Напомним, в День тигра во Владивостоке по традиции пройдет костюмированное праздничное шествие в защиту дальневосточной фауны. Юные участники праздника смогут принять участие в детских конкурсах, а также познакомится с деятельностью природоохранных организаций.

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