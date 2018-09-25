Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России
Телефонный номер контактного центра Почты России стало запомнить еще проще. Теперь связаться с сотрудниками службы клиентской поддержки можно по телефону: 8 800 100 00 00. Ранее действующий номер будет активен до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.
Почта России постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы можно по телефону контакт-центра, в онлайн-чате на сайте Почты России, через мобильное приложение Почты России, официальные страницы Почты России в социальных сетях, а также по e-mail: client@russianpost.ru и в мессенджере Viber.
Подать официальное обращение по вопросам качества почтовых услуг можно не только в почтовом отделении, но и онлайн на сайте Почты России: pochta.ru/claim.