2018-09-25T04:18:32+03:00
Общество

Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России

Ранее действующий номер будет активен до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.
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Телефонный номер контактного центра Почты России стало запомнить еще проще. Теперь связаться с сотрудниками службы клиентской поддержки можно по телефону: 8 800 100 00 00. Ранее действующий номер будет активен до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.

Почта России постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы можно по телефону контакт-центра, в онлайн-чате на сайте Почты России, через мобильное приложение Почты России, официальные страницы Почты России в социальных сетях, а также по e-mail: client@russianpost.ru и в мессенджере Viber.

Подать официальное обращение по вопросам качества почтовых услуг можно не только в почтовом отделении, но и онлайн на сайте Почты России: pochta.ru/claim.

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