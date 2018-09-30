Полосатое шествие во Владивостоке успеет пройти до дождя

СЕГОДНЯ 02:33 2018-09-30T02:33:49+03:00

Синоптики рассказали, что день во Владивостоке будет тёплым Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

А вот тем, кто выйдет праздновать День тигра после обеда, синоптики рекомендуют взять зонты

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Сегодня, 30 сентября, жители Приморья поздравляют друг друга с Днём тигра. Традиционное его отмечают в последнее воскресенье этого месяца, и в эти минуты тысячи жителей, гостей Владивостока готовятся к карнавальному шествию. Оно начнётся ровно в 12 часов и пройдёт по Океанскому проспекту. Судя по прогнозу синоптиков, люди в аквагриме «под тигра» не успеют попасть под дождь: он вероятен во второй половине дня.

- Сегодня в краевой столице ожидается небольшой дождь – с вероятностью 60 процентов. При этом будет тепло, около 18 градусов. Лёгкий юго-восточный ветер, - рассказали «Комсомолке» сотрудники Примгидромета.

После обеда дождь возможен также в Находке, Уссурийске и других территориях края. Там, как и во Владивостоке, переменная облачность.

Несмотря на конец сентября, температура морской воды ещё позволяет купаться: в Амурском заливе +19, а в заливе Посьета +18. В бухте Находка уже стало холоднее – всего +14.