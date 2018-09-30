Полосатое шествие во Владивостоке успеет пройти до дождя
Сегодня, 30 сентября, жители Приморья поздравляют друг друга с Днём тигра. Традиционное его отмечают в последнее воскресенье этого месяца, и в эти минуты тысячи жителей, гостей Владивостока готовятся к карнавальному шествию. Оно начнётся ровно в 12 часов и пройдёт по Океанскому проспекту. Судя по прогнозу синоптиков, люди в аквагриме «под тигра» не успеют попасть под дождь: он вероятен во второй половине дня.
- Сегодня в краевой столице ожидается небольшой дождь – с вероятностью 60 процентов. При этом будет тепло, около 18 градусов. Лёгкий юго-восточный ветер, - рассказали «Комсомолке» сотрудники Примгидромета.
После обеда дождь возможен также в Находке, Уссурийске и других территориях края. Там, как и во Владивостоке, переменная облачность.
Несмотря на конец сентября, температура морской воды ещё позволяет купаться: в Амурском заливе +19, а в заливе Посьета +18. В бухте Находка уже стало холоднее – всего +14.