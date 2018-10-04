2018-10-04T03:58:40+03:00
Общество

«РЖД» и «Восточный Порт» реализуют совместный проект цифровизации станции «Находка-Восточная»

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Ирина Ольховская, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания», исполнительный орган крупнейших специализированных морских угольных терминалов РФАО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (Усть-Луга, Ленинградская область), внесла на рассмотрение руководства «РЖД» предложение о цифровизации одной из крупнейших станций на Дальнем Востоке — «Находка Восточная ДВЖД».

О необходимости реализации проекта в срочном порядке и в кратчайшие сроки говорили в ходе бизнес-завтрака, который состоялся в рамках международного транспортно-логистического форума PRO//Движение.1520.

«Основные цифровые продукты больше развиты в центре страны, где существует необходимая инфраструктура. Но крупнейшие инвестиционные проекты сегодня — на Дальнем Востоке, где ведется реализация второго этапа БАМа и Транссиба. Поэтому мы, от имени АО «Восточный Порт», вышли с такой инициативой. Нас поддержал генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Это приятно. Поэтому мы намерены запустить совместный проект по цифровизации станции «Находка Восточная ДВЖД». Эта коллаборация РЖД и Восточного Порта должна стать эффективной. А полученный опыт можно будет размножать по этапам на следующие станции этого непростого участка», — отметила по итогам бизнес-завтрака Ирина Ольховская.

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