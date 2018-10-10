2018-10-10T08:01:43+03:00
Общество

Мусоросжигательный завод снова запустят, даже не дождавшись ухода Веркеенко с поста

Мэр был настроен крайне сурово по отношению к перерабатывающему предприятию
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Не успел мэр Владивостока, так ратовавший за закрытие мусоросжигательного завода, оставить должность, как предприятие снова готовится к работе.

Впрочем, пока что не на постоянной основе – пресс-служба краевой администрации уверяет, огонь разведут только для того, чтобы дожечь остатки и всего лишь на неделю.

Остатки, к слову, тянут на 400 тонн. По распоряжению того же Веркеенко, специалисты планировали вывезти отходы из бункера, однако не сумели найти решение: из-за конструктивных особенностей накопительного бункера, поднять и транспортировать отбросы невозможно.

Кроме того, будто бы оправдываются коммунальщики, перевозка залежавшегося мусора может навредить здоровью жителей Снеговой Пади и ухудшить эпидемиологическую обстановку: животные птицы могут разнести инфекцию.

На данный момент руководство завода обязуется всё сжечь за 5-7 дней, соблюдая установленные температурные режимы.Только после этого завод окончательно законсервируют.

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